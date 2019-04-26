HABER

Zonguldak Havalimanı'nda test uçuşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

THY'ye ait uçak, Zonguldak Havalimanı'na test amaçlı iniş yaptı - Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli: - "DHMİ'nin incelemelerinin ardından THY'nin gerçekleştirdiği performans uçuşunda ILS ile ilgili bir sorunla karşılaşılmaması bizleri kudretli hale getirdi. Artık gözümüz tarifeli uçuşların başlamasında"

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanına test amaçlı iniş gerçekleştirdi.

Havalimanında eksik olan teknik sistemin tamamlanmasına ilişkin çalışmaların ardından THY'nin A319 tipi TC-JLZ tescilli TK6942 sefer sayılı uçağı, test amaçlı Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, gövdesinde ve kuyruğunda THY yazan bir uçağı Zonguldak Havalimanı'nda görmenin herkesi mutlu ettiğini söyledi.

ILS cihazının takılmasının güzel sonuçlar verdiğini ifade eden Keçeli, "Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) incelemelerinin ardından THY'nin gerçekleştirdiği performans uçuşunda ILS ile ilgili bir sorunla karşılaşılmaması bizleri kudretli hale getirdi. Artık gözümüz tarifeli uçuşların başlamasında. İnşallah en kısa sürede onu da göreceğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem ILS cihazının kurulması hem THY'nin bu çalışmaları çok büyük mutluluk. Zonguldak'a, Bartın'a, Karabük'e ve bölge insanına hayırlı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat bekleyen uçak, sorunsuz şekilde havalimanından ayrıldı.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkıldıBodrum'da kaçak iskeleler yıkıldı
Geleceğin El-Cezeri’leri Diyarbakır’da yetişiyorGeleceğin El-Cezeri’leri Diyarbakır’da yetişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havalimanı iniş yaptı THY uçağı Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.