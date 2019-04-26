Zonguldak Havalimanı'nda test uçuşları

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanına test amaçlı iniş gerçekleştirdi.

Havalimanında eksik olan teknik sistemin tamamlanmasına ilişkin çalışmaların ardından THY'nin A319 tipi TC-JLZ tescilli TK6942 sefer sayılı uçağı, test amaçlı Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, gövdesinde ve kuyruğunda THY yazan bir uçağı Zonguldak Havalimanı'nda görmenin herkesi mutlu ettiğini söyledi.

ILS cihazının takılmasının güzel sonuçlar verdiğini ifade eden Keçeli, "Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) incelemelerinin ardından THY'nin gerçekleştirdiği performans uçuşunda ILS ile ilgili bir sorunla karşılaşılmaması bizleri kudretli hale getirdi. Artık gözümüz tarifeli uçuşların başlamasında. İnşallah en kısa sürede onu da göreceğimizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem ILS cihazının kurulması hem THY'nin bu çalışmaları çok büyük mutluluk. Zonguldak'a, Bartın'a, Karabük'e ve bölge insanına hayırlı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık bir saat bekleyen uçak, sorunsuz şekilde havalimanından ayrıldı.

