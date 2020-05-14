HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi

Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 22:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde ilk koronavirüs (Covid-19) vakası bugün tespit edildi.

Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası bugün tespit edildi

31 Aralık 2019 tarihinde Çin'de tespit edilen ve sonrasında tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını, Türkiye'de de ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmişti. 20 Mart 2020'de ilk vakanın tespit edildiği Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bugüne kadar hiç vaka tespit edilmeyen Gümeli beldesinde de ilk vaka bugün tespit edildi.

4 EV KARANTİNAYA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Gümeli beldesinde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, temaslı olduğu belirlenen 7 kişiden alınan test sonuçlarının yarın netleşeceği, temaslı kişilerin olduğu 4 evin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

İLÇEDE VAKA SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Gümeli'deki vaka sayısının artabileceğinden endişe edilirken, İlçedeki kesinleşen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, 7 Mayıs'tan bu yana geçen bir haftada iki kişi daha artarak 61'e yükseldi. Bunlardan 37 hastanın iyileşerek tamamen sağlığına kavuştuğu, biri yoğun bakımda olmak üzere, 17 hastanın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İLÇEDE SADECE BİR KORONAVİRÜS HASTASI VEFAT ETTİ

Alaplı ilçesinde, ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü 20 Mart'tan bu yana sadece bir koronavirüs hastası vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
'Yakın zamanda bir duyurumuz olacak''Yakın zamanda bir duyurumuz olacak'
Koronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklamaKoronavirüs laboratuvarda mı üretildi? İşte çarpıcı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında Atatürk isyanı!

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

ABD Başkanı Trump: Yakın zamanda bir duyurumuz olacak

'Yakın zamanda bir duyurumuz olacak'

14 Mayıs 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Yaklaşık 12 milyon TL bir kişinin oldu!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...

Prof. Dr. Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...

Esenyurt'taki kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Esenyurt'taki kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı

Adana'ya son 75 yılın rekor sıcakları geliyor

1945'ten sonra ilk: Rekor kıracak! Bugünse...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.