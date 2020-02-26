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Zonguldak'ta 13 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

İran'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ERDEMİR limanına malzeme getirdiği öğrenilen 13 İran vatandaşı, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Tahlilleri muhtemelen yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre ya daha ileri tedaviye bakılacak ya da serbest bırakılacak" dedi.

Zonguldak'ta 13 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Kdz. Ereğli ilçesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (ERDEMİR) İran'dan malzeme getiren 13 İran uyruklu şoför; tedbir amaçlı gözlem altına alındı. 13 kişiden 1'inde yüksek ateş gözlendiği öğrenildi. İlk olarak Kdz. Ereğli ilçesinde muayeneleri yapılan 13 İran vatandaşı, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Hizmet Binası'na getirildi.

Kan ve idrar örnekleri alınan İran vatandaşlarının hastanede gözlem altında tutulması için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde tedavi gören hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Ardından Çevik Kuvvet ekipleri de özel donanımlı kıyafetleri ile hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

"HEPSİ İRAN KAYNAKLI GELEN KİŞİLER"

İHA muhabirine açıklama yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş gözetim altına alınanların tahlillerinin yarın sonuçlanabileceğini ifade etti. Vali Bektaş, "İlk olarak 5'ti sayı biraz çoğaldı. Çoğaldı ama yüksek ateşli 1 kişi var, diğerleri normal. Tedbir amaçlı olarak onları da numuneleri alınıp tahlilleri yapılacak. Tahlilleri muhtemelen yarın sonuçlanacak. Sonuçlara göre ya daha ileri tedaviye bakılacak. Ya da serbest bırakılacak. Virüs tespit edilirse ondan sonra karantina süreci olacak. Şu an 12-13 kişi var, 1 kişide yüksek ateş var. Hepsi İran kaynaklı gelen kişiler. Şimdilik tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyorlar. Tahliller yapılacak. Gerekli kontroller tahliller yapılacak. Hepsi İran'dan gelen 13 kişi" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Zonguldak koronavirüs

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