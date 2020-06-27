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Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız evden kaçtı, 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, evden kaçan 14 yaşındaki N.B., erkek arkadaşı B.Ö.(17) ile tren istasyonunda bulundu. B.Ö. gözaltına alınırken, N.B.'nin daha önce kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü S.A.(19) da yakalandı. B.Ö. ve S.A., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız evden kaçtı, 2 kişi tutuklandı

Çaycuma ilçesinde bağlı Pehlivanlar Mahallesi'nde yaşayan N.B., dün evden kaçarak erkek arkadaşı B.Ö. ile buluştu. Ailesinin kızlarının kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, N.B.'yi, B.Ö. ile birlikte tren istasyonunda buldu.

GÖZALTINA ALINDI

İkili polis merkezine götürülürken, N.B., evden kendisinin kaçtığını, erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Ayrıca eski erkek arkadaşı S.A.'nın, daha önce kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Polis B.Ö.'yü gözaltına alırken S.A.'nın peşine düştü. S.A. da yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.Ö. ve S.A., mahkemece 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından tutuklandı.

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