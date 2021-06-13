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Zonguldak'ta baltalı şahıs dehşet saçtı

13.06.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi eline aldığı baltayla 3 kişiyi yaralandı.

Zonguldak'ta baltalı şahıs dehşet saçtı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseler Mahallesi Öcallar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı.

BALTAYLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı balta ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.’ye saldırdı. Yaralananlar için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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