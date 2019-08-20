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Zonguldak'ta bir mahallenin 'kamyon' isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde mahalle sakinleri evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hız yapmasından şikâyet ederek yolu kapatıp eylem yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi sakinleri evlerinin önünden geçen ağır tonajlı kamyonlar ile beton mikserlerinden şikâyet ederek yolu trafiğe kapattı. Kamyonların yol üzerinde hız yaptıklarını ve aşırı tozlanmaya yol açtıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm istedi.

SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR

Çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını anlatan mahalle sakinleri, ağır tonajlı kamyonların evlerini sallandırdığını ifade etti. Mahalle sakinleri, can güvenliklerinin olmadığını, kamyonların organize sanayi yolundan gitmesini istediklerini vurguladı.

EYLEM YAPTILAR

Mahalle sakinleri mahalleden geçen yolda toplanarak ağır tonajlı kamyonların geçişini durdurarak eylem yaptı. Ardından mahalleye gelen polis ekipleri mahalle halkını sakinleştirerek eylemi sona erdirip yolu trafiğe açtı.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Yetkililere seslenen mahalle sakinleri üzücü bir olay yaşanmadan yola kaldırım yapılmasını ve ağır tonajlı araçların organize sanayi yolundan gitmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Zonguldak kamyon

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