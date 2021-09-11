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  4. Zonguldak'ta feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

Zonguldak'ta feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

11.09.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarken 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta feci kaza: 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu Şehitler Ormanı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.Y. (38) idaresindeki 67 UB 435 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarak durumu 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (34), E.Y. (12) ve M.Y.’ye (10) ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Takla atan otomobil çekiciyle yol kenarından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zonguldak
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