Zonguldak’ta kaydedildi! Şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz’in batısına yönelik sel, şiddetli yağış, gök gürültüsü uyarılarının ardından gece saatlerinde gök gürültüsü, şiddetli rüzgar etkili oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kaydedilen görüntülerde ilginç anlar ortaya çıktı. Zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.

O ANLAR KAMERADA

Zaman zaman görsel şölene dönüşen şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere karşı tedbirli olunması istendi.

(İHA)

