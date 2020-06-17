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  4. Zonguldak’ta kaydedildi! Şimşekler geceyi aydınlattı

Zonguldak’ta kaydedildi! Şimşekler geceyi aydınlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta gece saatlerinde etkili olan gök gürültüsü, rüzgarla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Adeta görsel şölene dönüşen o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz’in batısına yönelik sel, şiddetli yağış, gök gürültüsü uyarılarının ardından gece saatlerinde gök gürültüsü, şiddetli rüzgar etkili oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde kaydedilen görüntülerde ilginç anlar ortaya çıktı. Zaman zaman sağanak yağış da etkili oldu.

O ANLAR KAMERADA

Zaman zaman görsel şölene dönüşen şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere karşı tedbirli olunması istendi.

(İHA)

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