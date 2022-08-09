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Zonguldak'ta komşusunun boğazını kesen cani: Onu öldürdüm sıra sende

09.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 6 Ağustos günü meydana gelen vahşi cinayette, Mert Serkan Lülleci apartman komşusu Hacer Alkan'ı bıçaklayarak öldürmüş eşi Aydın Alkan'ı da yaralamıştı. Lülleci tutuklanırken yaralı eş yaşadıkları dehşeti anlattı. Aydın Alkan, ''Eşimi yerde kanlar içinde görünce feleğimi şaşırdım. Pusu kurmuş, ondan sonra bana saldırmaya başladı. Bana saldırırken 'Onu öldürdüm sıra sende' dedi. "İçeriden İsmail Lülleci bağırdı, 'Temizledin mi ikisini de' diye. Yapan oğlu, azmettirici babası'' dedi.

Olay, 6 Ağustos'ta Zonguldak'ın Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Terzi Hacer Alkan ile kahvehanede çalışan ve aynı zamanda apartmanın yöneticiliğini yapan eşi Aydın Alkan, iş yerlerinden çıktıktan sonra buluşup, birlikte eve döndü. Hacer Alkan, evinin önünde gördüğü komşusu ile sohbet ederken, eşi ise 4'üncü kattaki evlerine çıktı. Bu sırada giriş katta oturan Mert Serkan Lülleci dışarı çıkıp Hacer Alkan'a saldırarak bıçakla boğazını kesti. Çığlık seslerini duyan Aydın Alkan aşağı indi. Merdivenin altından çıkan Lülleci, bu kez Aydın Alkan'a bıçakla saldırdı. Aydın Alkan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi, Lülleci ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Hacer Alkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydın Alkan ise hastaneye kaldırıldı. Alkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Babasına ait evde yakalanan, polislere balta ile direnince biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alınan Mert Serkan Lülleci tutuklandı.

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BABASI AZMETTİRMEKTEN GÖZALTINA ALINDI

Mert Serkan Lülleci emniyetteki ifadesinde, olay akşamı Hacer Alkan ile başka bir komşunun babası hakkında ileri geri konuştuğunu iddia ederek, mutfaktan aldığı bıçakla önce Hacer Alkan'a ardından da koşarak gelen eşi Aydın Alkan'a saldırdığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mert Serkan Lülleci'nin babası İsmail Lülleci'yi olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. İsmail Lülleci sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olay akşamı eve dönerken eşinin apartmanda bir komşusuyla konuşmak için dışarıda kaldığını söyleyen Aydın Alkan, çığlık sesini duyunca aşağıya koştuğunu ifade etti. Alkan, "Merdivenden aşağıya gittim. İsmail Lüleci'nin kapısı kapandı. Ben de eşimi yerde kanlar içinde görünce feleğimi şaşırdım. Merdivenin altında pusu kurmuş, ondan sonra bana saldırmaya başladı. Kara saplı bir bıçakla bana saldırdı. Bıçağı bana vurdu, bunu ittim. Bu kaydı, bıçağa ayağımla bastım, o beni tekrar itti. Bıçağı alıp ikinci sefer vurdu. Boynuma, enseme geldi. Enseme vuruşuyla birlikte ben bunu yine ittim, dışarı kaçtım. Bağırdım dışarıda, 'Cankurtaran yok mu? Eşim gitti, eşim öldü. İsmail'in oğlu öldürdü. Kendisi içeride' dedim. Hemen ambulans geldi. Bizi hastaneye kaldırdılar, çünkü olay yerinde eşim hayatını kaybetmişti" dedi.

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'ONU ÖLDÜRDÜM, SIRA SENDE'

Lülleci’nin kendisine saldırırken eşine küfür ederek, "Onu öldürdüm sıra sende" dediğini söyleyen Alkan, "İçeriden İsmail Lülleci bağırdı, 'Temizledin mi ikisini birden?' diye, oğlu soruya cevap vermedi. Evde iki kişi olduğunu biliyorum, çünkü kapı kapandı. Sonra İsmail Lülleci'nin oğlu merdivenin altında tuzak kurmuş sonra bana saldırmaya başladı" diye konuştu.

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DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Apartmanın ortak kullanım alanları, aidatlar konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle sorun yaşadıklarını bu nedenle Lülleci ailesinden şikayetçi olduklarını belirten Alkan, "Daha önce savcılıkta dosyalarımız, karakolda ifadelerimiz vardı. Savcılıkta 3-4 tane bunlarla ilgili dilekçemiz var. Bize küfrettiğine dair, bizi taciz ettiğine dair, bize ‘Sizi öldüreceğim, keseceğim' diye videolar var. Bu görüntüler olduğu halde savcılık bu konuda işlem yapmadı, üzerine gitmedi. Bunlarla ilgili hiçbir ceza verilmedi." dedi.

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*Fotoğraftaki kişi Mert Serkan Lülleci

'YAPAN OĞLU AZMETTİRİCİ BABASI'

Vücudunun çeşitli yerlerine 50'ye yakın dikiş atılan Alkan, yakınlarıyla hastaneye doktor kontrolüne geldi. Eşini kaybetmenin acısıyla sık sık gözyaşlarına boğulan Alkan, şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Canım gitti benim, bir tanem gitti. Adli makamlara güveniyorum. Ne ceza verileceğini de tahmin ediyorum. Bu bunun yanına kalmasın. Adalet yerini bulsun. 5-6 seneyle 10- 20 seneyle bırakılmasını istemiyorum. Yapan oğlu, azmettirici babası" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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