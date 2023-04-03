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  4. Zonguldak'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü

Zonguldak'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü

03.04.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Mustafa K., iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli jandarmanın titiz çalışması sonucu Karabük'te yakalandı.

Zonguldak'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşandı. İddialara göre Neriman K. bir süre önce eşi Mustafa K.'ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen de Neriman K. ile yaşamaya başladı. Mustafa K., iki oğlu ve yanlarına ismi öğrenilemeyen bir kişiyi daha alarak Karabük'ten Çaycuma ilçesine geldi. Neriman K., kardeşi ve sevgilisinin yaşadığı eve camdan içeriye giren Mustafa K. Yaşar Esen'i üç yerinden bıçakladı. Olay sonrası dört şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Neriman K.'nın durumu jandarma ve acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler köye geldi. İlk müdahalesi yapılan Yaşar Esen, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken Yaşar Esen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YAKALANDILAR

Olay sonrası kaçan Mustafa K., iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli jandarmanın titiz çalışması sonucu Karabük'te yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA

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