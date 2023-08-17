HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta sır olay! Gizem Kılınç, evine gittiği arkadaşının balkonundan düşüp hayatını kaybetti

Zonguldak'ta sır olay! Gizem Kılınç, evine gittiği arkadaşının balkonundan düşüp hayatını kaybetti

17.08.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 29 yaşındaki Gizem Kılınç, ziyarete gittiği arkadaşının evinin balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cinayet şüphesi üzerine T.A. gözaltına aldı.

Zonguldak'ta sır olay! Gizem Kılınç, evine gittiği arkadaşının balkonundan düşüp hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gizem Kılınç, şehir dışından arkadaşı T.A.'yı ziyarete geldi. Arkadaşlarıyla birlikte evde zaman geçirdikten sonra balkona çıkan Kılınç, 2'nci kattan, bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gizem Kılınç'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi üzerine T.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kadıköy'de avukat dehşeti! Tartıştığı kadını pencereden iterek öldürdü Kadıköy'de avukat dehşeti! Tartıştığı kadını pencereden iterek öldürdü

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da kuvvetli rüzgar! Ankara'da kuvvetli rüzgar!
Otomobil aracımın üzerine düştüOtomobil aracımın üzerine düştü
Odasından çıkan para ağızları açık bıraktıOdasından çıkan para ağızları açık bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.