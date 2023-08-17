Zonguldak'ta sır olay! Gizem Kılınç, evine gittiği arkadaşının balkonundan düşüp hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gizem Kılınç, şehir dışından arkadaşı T.A.'yı ziyarete geldi. Arkadaşlarıyla birlikte evde zaman geçirdikten sonra balkona çıkan Kılınç, 2'nci kattan, bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Gizem Kılınç'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi üzerine T.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

