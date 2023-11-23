Zonguldak'taki 4 günlük elektrik kesintisi gündem olmuştu! '20 milyon TL borç krizi' iddiası

Zonguldak’ta pazar günü yaşanan ve saatte hızı 120 kilometreye ulaşan fırtınanın ardından kentin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanmış, kesinti süresi bazı bölgelerde iki, bazı bölgelerde de dört güne ulaşmıştı. Fırtına sırasında elektrik direkleri yıkılmış, teller kopmuş ve akan sel suları da trafoları basmıştı. Dört gün boyunca süren elektrik kesintisinin ardından Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kente enerji sağlayan şirket olan EnerjiSa’yı suçlayarak, 2021 yılının Aralık ayı ile 2022 yılının ocak-şubat ayları ve bu yılın temmuz ayında yaşanan sıkıntıları hatırlattı. Alan, “EnerjiSa'nın üst yönetimine yazacağız. Altyapıyı yere alalım. Bizim ana caddeler de hala yok. Sayın Valimiz ve Enerji Bakanı'mızla kahvaltıda konuştuk. Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. EnerjiSa üst yönetimi Zonguldak’ta başarısızdır” ifadesini kullandı.

BELEDİYE İLE ENRJİSA ARASINDA 20 MİLYON TL'LİK BORÇ KAVGASI

Söz konusu elektrik kesintisinin arkasında ise belediye ile enerji tedarik şirketi EnerjiSa arasında 20 milyon TL'lik borç kavgasının olduğu iddiası gündem oldu. T24'ten Eray Görgülü'nin haberine göre kentin büyük bölümünün su ihtiyacını karşılayan Metropolitan Barajı’nın su pompalarına sağlanan enerjiden kaynaklı, belediyenin borcu Ağustos ayında 20 milyon TL’ye kadar ulaştı. Yönetmelik gereği EnerjiSa, barajın elektriğini kesme noktasına gelince iki kurum arasında kriz yaşandı.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın Ankara'dan finansman bulunmasını sağladığı ancak borcun küçük bir kısmının ödenmesi üzerine EnerjiSa'nın bir kez daha barajın elektriğini kesme noktasına geldiği iddia edildi.

Biriken borçla ilgili kriz devam ederken bu kez belediye, EnerjiSa’nın şehir merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik kazı çalışması ile ilgili taleplerini sözlü olarak reddetti.

BELEDİYE BAŞKANI ALAN: "EN KISA ZAMANDA ÇALIŞMALARIMIZIN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ"

T24'e konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, “Yapılması gerekenin çok gerisindeyiz. Daha çok yatırım yapılması gerekirdi. İstediğimiz ölçüde değil. 19 mahallemizin çoğunda hatlarımız eski usul. Beklentimizi karşılamıyor. Bakanlığımıza da bildirdik. En kısa zamanda çalışmalarımızın başlamasını istiyoruz” dedi.

EnerjiSa tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yaşanan fırtına felaketinin ardından pazartesi günü bölgeye giden TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, EnerjiSa binasında katıldığı toplantının ardından belediye binasında Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile görüştü. Yapıcı, görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.







