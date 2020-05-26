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  4. Zonguldak'taki fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi

Zonguldak'taki fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 19:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında 2 işçinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sayı 13'e yükseldi. İşçilerinden birinin ailesinde 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte toplam 15 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'taki fabrikada koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi

Alaplı'da bulunan 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından ekipler filyasyon çalışması başlattı. İşçilerin temasta bulunduğu tespit edilen 96 kişiye yapılan test sonucunda 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Bugün test yapılan işçi sayısı ise toplam 120'ye yükseldi. 2 işçide daha Kovid-19 tespit edilmesinin ardından koronavirüse yakalanan işçi sayısı toplam 13 oldu.

İşçilerden birinin ailesinden iki kişide de koronavirüs tespit edildi. Sağlık durumları iyi olan toplam 15 kişinin Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

(DHA)

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