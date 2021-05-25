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Zonguldak'taki vahşette yeni detay! İnşaat işçilerini öldürdükten sonra evi temizlemişler

25.05.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Serkan Akgül (34), babası İsmail Akgül (55) ve arkadaşı Fatih Çilesiz (33) ile tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanıklardan Döndü Akgül, cinayetin ardından Serkan Akgül'ün tehditleri üzerine Müzeyyen G. ile evi temizlediklerini söyledi.

Zonguldak'taki vahşette yeni detay! İnşaat işçilerini öldürdükten sonra evi temizlemişler

Olay, geçen yıl 18 Temmuz'da, Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. İnşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma, Serkan Akgül'ün ailesiyle yaşadığı evde tadilat yapmaya başladı. Salim Çatma ve Soner Çatma'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül'ün kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, Serkan Akgül'ün arkadaşı Fatih Ç.'yi gözaltına aldı. Fatih Ç., Serkan Akgül'ün Salim Çatma ve Soner Çatma'yı öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Fatih Ç.'nin gösterdiği bölgede arama yapan jandarma ekipleri, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

TESLİM OLDULAR

Kaçan Serkan Akgül ve babası İsmail Akgül'ün yakalanması için çalışma başlatıldı. Evde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, duvarlarda kan izine rastlandı. 20 gün boyunca ormanda yaşadıktan sonra İstanbul'daki evde 2 hafta kalan Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül, 1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili Serkan Akgül, İsmail Akgül ile suça yardım ettikleri iddiasıyla anne Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. mahkemece tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö. tutukluk hallerine yapılan itiraz sonucu 18 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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İsmail, Serkan ve Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Ö. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Tutuklu sanıklardan Serkan Akgül, olay günü uyuşturucu kullanmak için gittiği köpek kulübesinde bulunan uyuşturucuların çalındığını fark ettiğini söyledi. Soner Çatma'nın uyuşturucuları aldığını kabul ettiğini iddia eden Akgül, "Bu sırada ben silahımı çıkardım, yere doğru ateş ettim. Salim ayağından vuruldu. Babam gelerek, 'Ne yaptın?' diye bana bağırdı. Ayağını kanama olmasın, diye bağladım. Salim ile Soner'i eve çıkardık. Bir süre sonra onlara bunun hastanede kaza ile olduğunu söylemelerini söyledim. Gerekirse silahı sana vereyim, diyerek belimden çıkardım. O sırada Soner üzerime geldi. Silahı almaya çalışırken can havli ile tetiğe dokundum sonrasını hatırlamıyorum. Fatih'e Salim ve Soner'in öldüğünü söyleyerek tehdit edip bana yardım etmesini istedim. Gece ben, babam ve Fatih cesetleri traktöre yükleyip daha önce kazılan yere gömdük. Evdeki halıları, kanepeleri, muşambaları Fatih ve ben attım. Yengeme evi temizlemesini söyledim. 2 gün boyunca yürüdükten sonra Bartın tarafında ormanlık alanda kaldık sonra Zonguldak'a ve İstanbul'a geçtik. Zonguldak'a geri dönerken otobüste yakalandık. Babamın ısrarları üzerine teslim olmaya karar verdim. Kaçmak istesem teslim olmaya gelmezdim" dedi.

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CİNAYET ANINDA TRAKTÖR ÇALIŞTIRDIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

İsmail Akgül, olay günü sesler üzerine aşağı indiğini anlatıp, Soner ve Salim'i tutarak, götürdüklerini gördüğünü kaydetti. Oğlunun hastaneye gideceklerini söylediğini ancak bir süre sonra silah sesi duyduğunu belirten Akgül, "Cinayet anında benim traktörü çalıştırarak ses yaptığım yönündeki beyanları kabul etmiyorum. Silah sesi geldikten sonra salonun giriş kapısında Serkan ile karşılaştım. Şahıslar vurulmuş yatıyorlardı. Oğluma, 'Sen ne yaptın?' dedim. Bunun üzerine silahını bana doğrulttu. Bizi burada olanları kimseye anlatmamız yönünde tehdit etti. Fatih ile bir yere gidip geldiler. Kazma ve kürek alıp Fatih ve bana arabaya binmemizi istedi. Ormanda Fatih ve Serkan mezar kazdılar ardından eve gidip cesetleri aldılar. Serkan'ın zorlamasıyla benim kullandığım traktörle ormana gittik. Olaydan sonra ormanda kaldık sonra Zonguldak'ta harabe binada bir süre kaldık ardından da İstanbul'a geçtik" diye konuştu.

CİNAYET SONRASI EVİ TEMİZLEMİŞLER

Tutuklu sanık Fatih Ç. de olayın ardından Serkan Akgül'ün yardım etmemesi durumunda kendisini ve çocuklarını vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Fatih Ç., bu nedenle cesetlerin gömülmesine yardım ettiğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Döndü Akgül de olayın ardından Serkan Akgül'ün tehditleri üzerine Müzeyyen G. ile birlikte evi temizlediklerini belirtti.

Müzeyyen G. de ifadesinde evde temizlik yaptıklarını kabul etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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cinayet Zonguldak

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