HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zonguldaklı temizlik işçisi dört öğrenciye burs veriyor! 'Kefenin cebi yok'

Zonguldaklı temizlik işçisi dört öğrenciye burs veriyor! 'Kefenin cebi yok'

20.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, yaptığı hareketle takdir topladı. Yılmaz, ‘kefenin cebi yok’ diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Yılmaz, ''Yalnız yaşıyorum. Evim de kira değil. Allah'a şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik. Biri Tıp Fakültesini, diğeri de Ankara’da edebiyat öğretmenliğini 2 puanla kaçırdı. Burs vermeye devam edeceğim'' dedi.

Zonguldaklı temizlik işçisi dört öğrenciye burs veriyor! 'Kefenin cebi yok'

Zonguldak’ta 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, örnek bir davranışa imza atıyor. Abdurrahman Yılmaz, maaşından arttırdığı paralarla 4 öğrenciye burs verme imkanı sağlıyor.

Caddede burs verdiği öğrencilerle tanınan temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, işini iyi yapmasının yanı sıra yapmış olduğu bu iyilik hareketiyle de herkesin sevgilisi haline geldi. Temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, “Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi'nde temizlik yapıyorum. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra burs verdiğimiz öğrenci sayısını 4’e çıkardık. Allah'a şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik.

Screenshot_42

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ TIP KAZANDI

Bir tanesi Bursa Uludağ Tıp Fakültesini, diğeri de Ankara’da edebiyat öğretmenliğini 2 puanla kaçırdı. Burs vermeye devam edeceğim. İki öğrencimizi güzel yerlere koyalım onların yerini dolduracağız. Tek yaşadığım için zor olmuyor. Ev kirası da vermiyorum. Kefenin cebi yok. Hayırseverlerden ricam çocukları sevindirsinler” dedi.

Screenshot_43

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şifa arayanlar tadına da kokusuna da aldırış etmiyor!Şifa arayanlar tadına da kokusuna da aldırış etmiyor!
AK Partili isimden dikkat çeken açıklama! Sayıştay kararına işaret etti: "Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim"AK Partili isimden dikkat çeken açıklama! Sayıştay kararına işaret etti: "Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim"
Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otobüs sabıkalı çıktı

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Zelenskiy'i çileden çıkardı! Dünyanın izlediği toplantıda şoke eden anlar

Zelenskiy'i çileden çıkardı! Dünyanın izlediği toplantıda şoke eden anlar

1 günlük evlilik için verilen karar hayatını 'Duman' etti

1 günlük evlilik için verilen karar hayatını 'Duman' etti

İlginizi Çekebilir

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.