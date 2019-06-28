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Zonguldak'ta genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

İki yıl önce kaybolan 16 yaşındaki kızın annesi Yeter K: - "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. E.K'den davacıyım"

Zonguldak'ta, iki yıl önce kaybolan 16 yaşındaki kızın annesi Yeter K, "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Benim kızımı görenler, duyanlar, bilenler susmasınlar konuşsunlar." dedi.

Yeter K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızları Nesrin'in 2 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum." diyerek ayrılmasının ardından eve gelmediğini belirterek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturmada yeni bulgulara ulaştığını ve E.K'nin (20) gözaltına alınarak tutuklandığını anımsattı.

Yaklaşık iki yıldır kızını aradığını ifada eden Yeter K, "Hiçbir yerden haber alamadım. Polisler beni arayarak, 'Nesrin ölmüş hazırlıklı olun.' dediler. Ben de iki günden beri hazırlık yapıyorum. Bekledik ama cenazemiz gelmedi. Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. E.K'den davacıyım. Allah kimsenin başına vermesin. Ben son görevimi yapmak istiyorum. Kızımın mezarını görmek istiyorum. Benim kızımı görenler, duyanlar, bilenler susmasınlar, konuşsunlar." diye konuştu.

Nesrin K'nin ağabeyi Emrah K. ise kardeşinin cenazesini istediklerini belirterek "Cenazemi bulup bana teslim etsinler. Ben de gidip defnedeyim. Dua edilebilecek bir toprağı olsun. Ben de cenazem olduğunu bileyim. İki gündür cenazemizi bekliyoruz. Biz de rahatlayalım herkes rahatlasın." dedi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde ikamet eden Nesrin K'nin Ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşmış, kent genelindeki kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine genç kızın kaybolduğu gün Zonguldak Limanı arkasında E.K. (20) ile görüştüğünü belirlemişti.

Ekiplerce gözaltına alınan E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklanmıştı.

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Kayıp kız Zonguldak

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