Zonguldak'ta genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturma

Zonguldak'ta, iki yıl önce kaybolan 16 yaşındaki kızın annesi Yeter K, "Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. Benim kızımı görenler, duyanlar, bilenler susmasınlar konuşsunlar." dedi.

Yeter K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızları Nesrin'in 2 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum." diyerek ayrılmasının ardından eve gelmediğini belirterek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturmada yeni bulgulara ulaştığını ve E.K'nin (20) gözaltına alınarak tutuklandığını anımsattı.

Yaklaşık iki yıldır kızını aradığını ifada eden Yeter K, "Hiçbir yerden haber alamadım. Polisler beni arayarak, 'Nesrin ölmüş hazırlıklı olun.' dediler. Ben de iki günden beri hazırlık yapıyorum. Bekledik ama cenazemiz gelmedi. Ben çocuğumun bir kemiğini veya bir giysisini istiyorum. E.K'den davacıyım. Allah kimsenin başına vermesin. Ben son görevimi yapmak istiyorum. Kızımın mezarını görmek istiyorum. Benim kızımı görenler, duyanlar, bilenler susmasınlar, konuşsunlar." diye konuştu.