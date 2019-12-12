HABER

Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çaycuma ve Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakademirciler Köyü Balat Dağı mevkiinde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.G.(49), İ.K.(50), A.Ö.(50), M.T.(35) ve G.Ç.(53) işlemler için karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin, 17 metre derinliğinde 3,5 metre genişliğinde tünel kazdıkları tespit edildi. Aramada, kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, hilti, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Kırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildiKırıkkale’de saksıda Hint keneviri ele geçirildi
Balıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonuBalıkesir'de yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.