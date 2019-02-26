HABER

Zonguldak'ta kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

Liman gümrük sahasında bir tırda gizlenmiş 43 kilo 170 gram kehribar taşı ele geçirildi

Zonguldak Limanı'nda düzenlenen operasyonda, gümrükten kaçak yollarla geçirilmeye çalışılan 43 kilo 170 gram kehribar taşı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı gümrük sahasına gelen tırın çekici ve dorsesinde arama yaptı.

Aramada, gizli bölmelere saklanmış 43 kilo 170 gram kehribar taşı ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Deniz olmayan kente halk plajı yapılacakDeniz olmayan kente halk plajı yapılacak
Bursa’da Cem Yılmaz coşkusuBursa’da Cem Yılmaz coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü kehribar Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Beykoz'da toprak kayması! Bir evde hasar oluştu

Flaş! Beykoz'da toprak kayması

İstanbul'da tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başladı

Flaş! O ürünlerin tanzim satışı da başladı!

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.