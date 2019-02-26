Zonguldak'ta kaçakçılık operasyonu

Zonguldak Limanı'nda düzenlenen operasyonda, gümrükten kaçak yollarla geçirilmeye çalışılan 43 kilo 170 gram kehribar taşı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı gümrük sahasına gelen tırın çekici ve dorsesinde arama yaptı.

Aramada, gizli bölmelere saklanmış 43 kilo 170 gram kehribar taşı ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

