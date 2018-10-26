Zonguldak'ta kayıp kişi aranıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Mehmet Terzioğlu için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Müfettişler köyünde ikamet eden Terzioğlu'dan dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler, Terzioğlu'nun daha önce çobanlık yaptığı bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor.

