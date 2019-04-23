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Zonguldak'ta kil yığını altında kalan işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:48 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kil yığını altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki bir fabrikada, kil yığını altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesinde bulunan ateş tuğla fabrikasında çalışan Şerif Alan (42), kil silosunun ızgarasının kırılması sonucu kil yığınının altında kaldı.

Durumu fark eden diğer çalışanlar, Alan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Alan'ı kil yığınının altından çıkardı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede Şerif Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alan'ın cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma işçi toprak yığını Zonguldak

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