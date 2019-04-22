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Zonguldak’ta, Kılıçdaroğlu’na saldırı kınandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk'ta yapılan saldırı Zonguldak'ta kınandı.  Madenci Anıtı’nın bulunduğu alanda düzenlenen basın açıklamasına CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Zonguldak’ta, Kılıçdaroğlu’na saldırı kınandı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk'ta yapılan saldırı Zonguldak'ta kınandı.
Madenci Anıtı’nın bulunduğu alanda düzenlenen basın açıklamasına CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saldırıyı kınadıklarını belirten CHP İl Başkanı Hakkı Güney, "Ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen bir takım paçavralarda kimler CHP ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse, birtakım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'İki büyük eserimden biri' dediği, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar onlardır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler" dedi.
Hakkı Güney, sağduyuya davet ederek şöyle konuştu:
"Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlere, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkârıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık, ayakta durmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. 'Gün kızgın demiri soğutma günüyse' herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri, bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez."
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