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Zonguldak'ta köpeğe işkence iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta köpeğe işkence iddiası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, işkence yapıldığı iddia edilen köpek telef oldu.

Anadolu Sokak Hayvanlarını Koruma Federasyonu Kozlu İlçe Temsilcisi Tuğba Avcı, Kozlu Belediyesi tarafından yapılan hayvan barınağı inşaatının yakınlarında yerde hareketsiz yatan sokak köpeğini görmesi üzerine durumu belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, başına bidon geçirilmiş ve vücudunda sigara söndürülmüş halde buldukları sokak köpeğinin telef olduğunu belirledi.

Tuğba Avcı, gazetecilere, sokak köpeğinin belediye tarafından yaptırılan hayvan barınağı inşaatının yakınına bırakıldığını belirterek, "Hayvanın cesedini görünce çok üzüldük. Köpeğin üzerinde sigara söndürülmüş. Cezai işlem yapılabilecek yasaların çıkmasını istiyorum." diye konuştu.

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Kozlu sokak köpeği Zonguldak

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