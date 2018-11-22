Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

Bekar ve 10 yıldır maden işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Göktaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağlık Mezarlığı'nda babasının yanına defnedildi.

Öte yandan maden işçisi Uğur Göktaş'ın, 9 yıl önce babası Osman Göktaş ile özel firmaya ait alanda ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilendiği, baba Göktaş'ın oğlunu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiği öğrenildi.

- "Suçlular cezasını çeksin"

Abla Emine Göktaş Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin maden ocağına o akşam istemeyerek gittiğini belirterek, kardeşinin gece vardiyasından nefret ettiğini ve kendisine son vardiyasının olduğunu söylediğini hatırlattı.

Kardeşinin zor şartlar altında çalıştığını kendisine anlattığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

"3 ay önce de evladımı kaybettim, hep yanımdaydı, destekçimdi. Annem hasta doktora götürecek izin vermiyorlar, yeğeninin defin işlemleri var, sürekli arıyorlar. Kardeşimi hiç rahat bırakmadılar. Allah sorsun hesabını, benim kardeşim şehit gitti. 'TTK'ya işe gireceğim.' diye umut ediyordu. Gerçekten artık bıktım. Ağabeyim de özel ocakta çalışıyor. Ağabeyim daha önce vinçteydi, 'Ocağın dışında çalışıyor.' diye seviniyordum. Biz 9 yıl önce babamızı da kaybettik. Babamızın ölümünü örtbas ettirdiler bize çünkü yavrum da o ocakta çalışıyordu. Kardeşimi kandırdılar. Seni babanın yerine geçirdik, sen patron vekilisin.' diye. Sonra kardeşimi köle gibi kullandılar."