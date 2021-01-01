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Zonguldak’ta sahte içki ele geçirildi

01.01.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta sahte içki ele geçirildi

Zonguldak’ta KOM ekiplerince 12 şişe sahte rakı ile 1 şişe sahte votka ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; il merkezinde bulunan M.A.

Zonguldak’ta KOM ekiplerince 12 şişe sahte rakı ile 1 şişe sahte votka ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; il merkezinde bulunan M.A. (45) isimli şahsa ait bir büfeden 8 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yine il merkezinde bulunan Ö.G. isimli şahsa ait işyerinde ise 12 şişe sahte rakı ile 1 şişe sahte votka ele geçirildi.
Her iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta sahte içki ele geçirildi

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