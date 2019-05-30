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Zonguldak’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı.

Zonguldak’ta seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa D.’ye ait 67 AD 405 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Aracında yangın çıktığını fark eden sürücü, son anda kendisini dışarı atmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye gelen Zonguldak Belediyesine ait itfaiye ekipleri, otomobilin ön kısmını tamamen saran yangına müdahale etti. Uzun süren uğraşların sonucunda yangın kontrol altına alınırken otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu.
Yangının, çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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