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Zonguldak'ta suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 22:09 | Son Güncelleme

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 11'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanıklardan 7'sini adli kontrol şartıyla tahliye eden mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi

Zonguldak'ta "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 11'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada ifade vermeyen sanıklar, savunmalarını yaptı.

Tutuksuz sanık C.İ, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Sanıklardan Ç.İ ile iş ortakları arasında tartışma çıkmıştı. Ben o sırada Ç.İ'nin elini beline attığını görünce elinden silahını aldım. Kendisine tokat atarak gönderdim. Daha sonra Ragıp K'nin yanında çalıştığı için durumu anlattım. Daha sonra Ç.İ'nin yakını geldi, silahı verdim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık M.B ise dava kapsamında 6 suçtan yargılandığını anlatarak, "Ben hayatım boyunca kumar oynamadım. Kumar oynamayan biri kumar oynatmaz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Yaklaşık 21 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, ifade vermeyen tutuksuz sanıkların yanı sıra mağdur olarak ifade veren müştekiler de sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanıklardan 7'sinin adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.

- Olay

Merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 31 Mayıs 2017'de, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ragıp K'nin de aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklara, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

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