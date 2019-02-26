Zonguldak'ta suç örgütü davası

Zonguldak'ta "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 11'i tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada ifade vermeyen sanıklar, savunmalarını yaptı.

Tutuksuz sanık C.İ, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Sanıklardan Ç.İ ile iş ortakları arasında tartışma çıkmıştı. Ben o sırada Ç.İ'nin elini beline attığını görünce elinden silahını aldım. Kendisine tokat atarak gönderdim. Daha sonra Ragıp K'nin yanında çalıştığı için durumu anlattım. Daha sonra Ç.İ'nin yakını geldi, silahı verdim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık M.B ise dava kapsamında 6 suçtan yargılandığını anlatarak, "Ben hayatım boyunca kumar oynamadım. Kumar oynamayan biri kumar oynatmaz. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Yaklaşık 21 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.