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Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Filyos beldesi Çaytaş Tuğla Fabrikası mevkisinde, Recep B'nin kullandığı 06 UMJ 63 plakalı kamyonet ile Rıdvan C. yönetimindeki 37 LD 817 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Enes K, Aykut T. ve Zübeyir Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaycuma trafik kazası Zonguldak

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