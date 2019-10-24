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Zonguldak'ta yaşlı kadına darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:38 | Son Güncelleme

Ereğli ilçesinde vasisi ile kalan ve vücudunun bir bölümünde morluklar tespit edilen 83 yaşındaki kadın, tedavisinin ardından huzurevine yerleştirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, vücudunda morluklar tespit edilen yaşlı kadın, tedavisinin ardından huzurevine yerleştirildi.

Beş çocuk annesi 83 yaşındaki Ayşe Doğancı, bir süre önce kendisine vasi olarak belirlenen yakını S.K. ile Kepez Mahallesi'ndeki bir evde yaşamaya başladı.

Hastalığı nedeniyle yataktan çıkamayan Doğancı'nın evinden sesler gelmesi üzerine komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri ile gittiği evde yaşlı kadının yüzü başta olmak üzere vücudunda belirli bölgelerinde morluklar tespit etti.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi.

Bu arada komşuları ise Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Doğancı'yı vasisi S.K'nin darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkililerince konunun Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ereğli yaşlı kadın darp Zonguldak

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