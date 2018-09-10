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Zonguldak'ta yollar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar suyla kaplandı, araçlar güçlükle ilerledi.

Zonguldak'ta yollar göle döndü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, şiddetli yağmur etkili olurken, yollar suyla kaplandı, araçlar güçlükle ilerledi.
Zonguldak kent merkezinde etkili olan yağmur yaşamı etkiledi. Zonguldak ve Kozlu sahil yolunda etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Kozlu sahil yolu tamamen suyla kapandı. İstanbul yönüne ilerleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yoldaki su tahliye edildi ve yol ulaşıma açıldı. Kent merkezinde ise suyla kaplanan caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. Karadeniz'de kömür rezervi araştırması yapan milli sismik arama gemisi 'Oruç Reis', olumsuz hava koşulları nedeniyle limana yanaştı.

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Zonguldak'ta yollar göle döndüZonguldak'ta yollar göle döndüZonguldak'ta yollar göle döndüZonguldak'ta yollar göle döndü

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