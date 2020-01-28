Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

