HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?Basura ne iyi gelir, evde basur tedavisi mümkün mü?
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Buz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölenBuz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
farklı meslek grupları FETÖ/PDY Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

Son dakika: TEM Bahçeşehir bağlantı yolunda kaza!

TEM'de feci kaza! Sitenin bahçesine uçtu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Elektronik mühendisi Cengiz Çetin: Deprem habercisini buldum

'Deprem habercisini buldum' dedi ve ekledi: Dyson Lin...

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Şeytanın aklına gelmez! Kapının önüne mermi bırakıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.