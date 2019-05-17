Zonguldak'taki darbe girişimi davasında mütalaa

Savcı, ayrıca Sazak'ın daha önce özel kalem müdürlüğünü yapan ve başka bir soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Sadettin Tospatlıoğlu'yla darbe girişiminden önce Zonguldak'ta buluşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Sazak'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''terör örgütüne finansman sağlamak'' suçlarından beraatini talep etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle 7 yıl 6 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, Metin Seyfi Sazak ve avukatının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmalarını yapması için duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak veya silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, ayrıca Sazak'ın, darbenin başarılı olması halinde il valisi olarak görev yapacağı iddiası yer alıyor.

