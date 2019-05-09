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Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

Eski hastane çalışanlarının aralarında bulunduğu tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski hastane çalışanlarının bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Avukatları da müvekkillerinin beraatini isteyerek, haklarındaki dijital materyallerin beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması YARGILANMA Zonguldak

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