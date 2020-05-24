Zoom görüşmenize keçi, lama ya da alpakanın katılmasını ister miydiniz?

İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Cronkshaw Fold çiftliğindeki keçiler bugünlerde hiç olmadıkları kadar meşguller.

Son haftalarda Berlin'deki çılgın bir partiye, Yeni Zelanda'daki bir doğum günü kutlamasına katıldılar. Hatta bir tanesi, her Pazar kilise ayinine gidiyor - tabii ki hepsi sanal.

Onlar, iş toplantılarında gerginliği yatıştırmak, partilerde insanları şaşırtmak ya da doğum gününü kutlayan bir çocuğu güldürmek için olsun, Zoom'daki görüntülü aramalara katılan hayvanlardan sadece birkaçı.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan çiftçi Dot McCarthy, "Doğrusunu söylemek gerekirse şaka olarak başladı. Daha sonra mesaj yağmuruna tutulduk" diyor.

Hayvanlar, günde 100 kadar görüşmeye katılabiliyorlar. 10 dakikalık görünüm için ödenmesi gereken ücret ise 5 sterlin.

'**Gerçeklerden kaçmak istiyorlar**'

Dot McCarthy, "Bütün gün telefondayım ve insanlar gülme krizi geçiriyor çünkü iş toplantısına bir keçi sokuyorlar ve müdürleri bunu fark etmiyor" diye konuşuyor ve ekliyor:

"Çok gülünç, tamamen gerçeklerden kaçmak istiyorlar. Şu an insanlar tamamen gerçeküstü şeyler peşindeler, böylece geri kalan her şeyi unutabilecekler."