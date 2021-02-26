Zoom otomatik altyazı özelliğini sunacak

Şu anda, yerleşik yapay zeka destekli bu özellik, bir ödeme duvarının arkasında kilitli. Zira özelliğe yalnızca ücretli hesap sahipleri erişebiliyor. Bir Zoom aboneliği, lisans başına yıllık en az 150 ABD Doları tutarında. Herkes kendi altyazılarını ya kendileri yazarak ya da üçüncü taraf bir hizmet kullanarak sağlamak zorunda.

İŞİTME KAYBI OLANLARA YARDIMCI OLACAK

Zoom, işitme kaybı olanlar gibi canlı transkripsiyonlara ihtiyaç duyan ücretsiz hesap sahiplerine yardımcı olmak amacıyla, özellik kullanıma sunulduğunda sonbahara kadar otomatik altyazı isteklerini kabul ediyor. İlgilenen kullanıcıların şu notu içeren bir formu doldurması gerekecek. “Bu form, Zoom toplantılarına daha iyi katılmak için Canlı Transkripsiyona ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanmıştır. Canlı Transkripsiyon özelliğine böyle bir ihtiyaç duymuyorsanız, lütfen özelliğin kullanıma sunulacağı Sonbahar 2021‘e kadar beklemenizi öneririz.”

Şirketin kapalı altyazı SSS’lerine bağlı olarak, özellik bir toplantı sahibi tarafından etkinleştirilebilir. Ve tüm katılımcılar deşifreyi görüntüleyebilir. Ancak, özellik şu anda yalnızca İngilizceyi destekliyor. Diğer tüm canlı transkripsiyon araçlarında olduğu gibi, kullanıcılar açıkça konuşmak veya hata yapmak zorunda kalacak. Özelliğin gelişmesi ve her dile yayılması biraz zaman alacaktır. Ancak işitme problemi yaşayan kullanıcılar ya da görüşme yaptıkları kişinin diline tam olarak hakim olmayanlar için önemli bir özellik olacaktır.

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