Zoom’un tahtı yavaştan sallanıyor: Messenger Rooms duyuruldu!

Facebook‘un yeni çözümü ile toplamda 50 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılabilecek. Zaman sınırlaması da olmayan bu çözüm ile sohbetler bir link oluşturulabilecek ve bu link ile katılımcılar sohbete dahil edilecek. Sohbete davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabilecek.

MESSENGER ROOMS BİRÇOK ÖZELLİĞİ BÜNYESİNDE BARINDIRACAK

Ayrıca Messenger uygulaması olanlar arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek. Facebook’un Zoom rakibi yeni özelliğini önümüzdeki günlerde belli başlı ülkelerde kullanıma sunması bekleniyor.

App Store ve Play Store‘dan uygulama şeklinde de indirilebilecek olan uygulama Windows ve macOS‘te de bulunacak. Facebook ayrıca WhatsApp’ta da 4 kişi olan görüntülü ve sesli görüşme özelliğini yakında sunacağı güncelleme ile 8 kişiye kadar çıkaracak.

Güvenlik ve gizlilik konusunda başı çoğu kez ağrıyan Facebook’un işi sıkı tutacağı ve E2E yani uçtan uca şifreleme sistemi ile görüşmeleri şifreleyeceğini düşünüyoruz. Görüntü kalitesi konusunda WhatsApp‘ta özellikle düşük ve orta bağlantılı internette çuvallayan WhatsApp, umarız kalite konusunda atılımlar yapar.