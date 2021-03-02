Eski devlet başkanı kadınları 'zorla' kısırlaştırdı mı?

Fujimori, duruşmada avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Şili'den 2007'de Peru'ya iade edildiğinde yargılanacağı belirtilen suçlara dahil olmadığı için kısırlaştırma davasında yargılanmaması gerektiğini kaydetti.

Savcı Pablo Espinoza duruşmada, kısırlaştırmaların hijyenik olmayan koşullarda yapıldığını ve bazı kadınların enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiğini söyledi.

Fujimori, yerli Quechua kadınlarının zorla kısırlaştırıldığı, bazı kadınların bu işlemlerde enfeksiyon kaparak hayatını kaybettiği veya ağır hastalandığı "kısırlaştırma kampanyası"nın sorumlusu olmakla suçlanıyor.

Davada, Fujimori kabinesinde yer alan bazı eski bakanlar da suçlandı.

Ocak ayındaki duruşma, yerli kadınların tercümanı olmadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti.

"KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI"

Peru'da 1990'dan 2000 yılına kadar iktidarda kalan Fujimori, 1995'te Çin Kongresinde yaptığı konuşmada, Perulu yoksul kadınlara sahip olmak istedikleri çocuk sayısı konusunda yardımcı olmak üzere bir program yürüteceklerini açıklamıştı.

Peru'nun yoksul toplumlarından kadınların, bilgileri dışında kısırlaştırıldıklarına dair şikayetlerin artmasının ardından ABD Kongresi, Peru hükümetine kampanyanın finansmanı için sağladığı fonu kesmişti.

Fujimori de kısırlaştırma kampanyası sayesinde 1990'da 3,7 olan bir kadının doğum oranının 2000 yılında 2,7'ye düştüğünü savunmuştu.

25 YILLIK HAPİS CEZASINI ÇEKİYOR

Fujimori, 2009'da ülkedeki iç savaş sırasında ölüm mangalarına yetki verdiği gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hükümetinin bir yolsuzluk skandalı sonucu düşmesinin ardından Japonya'ya kaçan Fujimori, 2005'te Şili'ye dönmüş, Şili de eski lideri 2007'de yargılanmak üzere Peru'ya iade etmişti.