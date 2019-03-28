Zorlu hafızlık eğitiminden geçip TDV yarışmasında birinci oldu

Tahta tabletler üzerinden eğitim veren Almajiri okullarında yaklaşık 5 sene hafızlık eğitimi aldığını, daha sonra medreseye geçtiğini anlatan Bunu, "Eğitimim boyunca birçok zorluklarla karşılaştım ama buna rağmen yılmadım. Bugün hafızlık yarışmasında birinci oldum ve Türkiye'de Nijerya'yı temsil edeceğim." dedi.

Nijerya'nın 13 eyaletinde yapılan yarışmada 60 kişi arasından birinci olan Bunu (27), 10 yaşında hafızlık eğitimi almaya başladığını ve tüm zorluklara rağmen 13 sene sonra hafız olmayı başardığını belirtti.

Terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla gündeme gelen Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinden yarışmaya katılan Bunu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimini ekonomik sıkıntılar, silahlı çatışmalar ve terör saldırılarının gölgesinde sürdürdüğünü anlattı.

ADAM ABU BASHAL/GÖKHAN KAVAK - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 15-17 Mart'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Abdulrahman Bunu, 10 yaşında almaya başladığı hafızlık eğitimi boyunca birçok zorlukla karşılaştığını ve 13 yılın sonunda hafız olmayı başardığını söyledi.

- Almajiri okullarında eğitime başladı

Nijerya'da Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde Batılı eğitimin kabul edilmemesi nedeniyle kurulan Almajiri okullarında eğitimine başladığını söyleyen Bunu, söz konusu okullara desteklerin azalması nedeniyle zor dönemler geçirdiğini dile getirdi. Bunu, "Maddi ve manevi zorluklar nedeniyle hafızlık eğitimim uzun sürdü. Yaşadığım zorlukları hatırlamak istemiyorum." diye konuştu.

Almajirilik sistemi, 11. yüzyıldan beri Nijerya'da zekat ve vakıf sistemiyle emir, tüccar, alim ve bölge halkı tarafından desteklenip korunsa da son yıllardaki ihmaller ve ilgisizlik nedeniyle yardıma muhtaç hale geldi.

Nijerya'da milyonlarca çocuk hafız olmak için aileleri ve evlerinden uzak diyarlara gidiyor.

- "Türkiye'de yarışmaya katılacağım için Allah'a şükrediyorum"

Abdulrahman Bunu, yarışmaya üçüncü kez katıldığını ve her yıl bir basamak yükselerek sonunda birinci olduğunu ifade etti.

Türkiye'de düzenlenecek "7'nci Uluslararası Kuran-ı Kerim Yarışması"na katılacak olan Bunu, "Türkiye'de yarışmaya katılacağım için Allah'a şükrediyorum. Nijerya'yı temsil edeceğim ve orada da birinciliği hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Bunu, yarışmayı düzenleyen Türk hükümeti ve Nijerya İslami Tanıtım Vakfı'na teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde uluslararası yarışmaya katılacağım. Yeni kültür, insanlar ve yer görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

