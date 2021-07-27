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Zorlu koşulların telefonu Nokia XR20 tanıtıldı!

27.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nokia, MIL-STD810H sertifikalı Nokia XR20'yi duyurdu. Zorlu koşullara dayanıklı olan Nokia XR20, Nokia'nın ilk dayanıklı telefonu olma özelliği taşıyor. Ayrıca Nokia, Nokia C30 adını taşıyan başka bir telefonu daha görücüye çıkarmış durumda.

Zorlu koşulların telefonu Nokia XR20 tanıtıldı!

Nokia akıllı telefon dünyasına yeni modeller kazandırmaya devam ediyor. HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, şimdi ise Nokia XR20'yi tanıttı. Ayrıca Nokia C30 adında bir başka telefon daha görücüye çıktı.

NOKIA X20'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Nokia XR20 ile başlayalım. Nokia XR20, MIL-STD810H sertifikasına sahip. Böylece telefon, 1.8 metreden düşmelere dayanıklı şekilde sağlamlaştırılmış bir kasa ile geliyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da bulunan Nokia XR20'nin ön kısmı ise Gorilla Glass Victus ile sağlamlaştırılmış.

Nokia XR20 özellikleri

Nokia XR20'nin 6,67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekranı ise 550 nite kadar parlaklık sunabiliyor ve ıslak parmaklarla veya eldivenlerle bile çalışıyor. Telefonun dayanıklı kasasının altında ise 6GB RAM ve 5G desteği sunan Snapdragon 480 işlemcisi yer alıyor. 128 GB depolama alanı MicroSD kart desteği ile genişletilebiliyor. XR20, 18W kablolu veya 15W kablosuz şarjı destekleyen 4.630 mAh pil ile geliyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise yan çerçevede yer alıyor.

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XR20'nin arka kısmında yalnızca iki adet kamera bulunuyor. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlük, diğeri ise 13 MP çözünürlük sunuyor. Ön kısımda nokta çentiğe entegre edilmiş 8 MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası var.

İŞTE NOKIA XR20'NİN FİYATI

Nokia XR20'nin fiyatı 550 dolar olarak belirlenmiş. İki farklı renk seçeneği ile gelen telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

NOKIA C30 DA TANITILDI

Nokia, Nokia C30 adını taşıyan başka bir telefonu daha görücüye çıkardı. Giriş seviyesini hedefleyen telefon, 6.82 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip. Nokia C30'da Unisoc SC9863A işlemcisine ek olarak, 2 GB RAM/32GB depolama, 3 GB RAM/32GB depolama ve 3 GB RAM /64GB depolama gibi farklı seçenekler bulunuyor.

Nokia C30

Android 11 Go Edition'ı çalıştırıran telefon, 13 MP ana kameraya ve 2 MP derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. Telefonda son olarak 6.000 mAh değerinde bir pil olduğunu söyleyelim.

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Nokia C30'un fiyatı ise 99 euro'dan başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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