ZTE Watch Live tanıtıldı

Çinli üretici ZTE, uygun fiyatlı ZTE Watch Live ile gündeme oturdu. Özellikle son dönemlerde özellik ve fiyat açısından üst seviye modeller tercih edildiği için aslında böyle bir ürünün çıkarılması pek şaşırtıcı olmadı. Huawei Watch Fit ile ciddi oranda benzerlik gösteren bu model, farklı tasarımıyla da dikkat çekiyor.

ZTE WATCH LİVE ÖZELLİKLERİ

Ürünün tasarımı diğer modellerde olduğu gibi kare şeklinde. Ayrıca saatin oldukça hafif olduğunu söyleyebiliriz.

Ürünün özelliklerine baktığınızda, en çok öne çıkan tarafın tasarım olduğu göze çarpıyor. Aynı zamanda cihazın pil ömrü de yüksek.

240×240 piksel ekran çözünürlüğü

24 saat kalp atışını takip edebilen yazılım

Uyku ve stres gibi detayların takibi

2 haftaya kadar kullanım sağlayan batarya kapasitesi

Cihazın bu özellikleri ile birlikte aynı zamanda kenarları hafif yuvarlak kare tasarımı da ön plana çıkıyor. Çin sadece akıllı telefon alanında değil, aynı zamanda akıllı saat gibi cihazlarda da öncü şirketlere sahip.

Şimdi sıra geldi cihazın fiyat detaylarına bakmaya. Bu ürün 35 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Diğer modeller ile kıyaslandığında ZTE Watch Live gerçekten de iyi bir fiyata sahip. Sizce bu ürün alınmaya değer mi?

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