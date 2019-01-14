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Zübeyde Hanım, kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 96'ncı yılında, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zübeyde Hanım, kabri başında anıldı

İZMİR, (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 96'ncı yılında, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende, İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da hazır bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Karşıyaka Kaymakamlığı, Karşıyaka Belediyesi ve onlarca sivil toplum örgütünün işbirliğiyle gerçekleştirilen törene; Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, eşi Güler Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende şiirler okundu. Zübeyde Hanım Anıt Mezarı çiçeklerle donatıldı.
'BİR KEZ DAHA SÖZ VERİYORUZ'
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızın pek çok özelliği var ve hepsiyle gurur duyarız. Ancak biz en çok Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyakası olmakla gurur ve onur duyarız. Büyük hatırası önünde rahmetle, saygıyla ve minnetle eğilirken, Annemize ve Atamıza bir kere daha söz veriyoruz: Rahat uyuyunuz, çünkü Karşıyaka emanetlerinizin yılmaz nöbetçisi ve asla vazgeçmeyecek sevdalısıdır" dedi.
'ATAMIZA VE ANAMIZA SAYGIYLA'
Türkegül Kocaoğlu da "Aziz Zübeyde Ana yattığı yerden bize şöyle sesleniyor, 'Oğlum size ne önerdi; Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, bu kafidir.' O halde oğlumun yaptıklarını değil, ne yapacaksınız onu konuşun. Çalışın, çok çalışın. İşte o zaman benim çocuklarım olursunuz. Aziz Zübeyde Ana, emrin başımız üstüne... Saygıyla önünde eğiliyorum" diye konuştu.
Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı "Bize böyle büyük bir lider armağan etmiş olan Zübeyde Hanım’ı saygı ve hasretle anıyorum" derken, Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi Başkanı Mehpare Özkaba da "Yattığın yerde rahat uyu Zübeyde Ana. Sevgili oğlun, ulusa verdiği tüm sözleri tuttu ve sana layık bir evlat oldu. Sizi, Karşıyaka’da bağrımıza basmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

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Zübeyde Hanım, kabri başında anıldıZübeyde Hanım, kabri başında anıldıZübeyde Hanım, kabri başında anıldıZübeyde Hanım, kabri başında anıldı

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