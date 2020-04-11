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Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 19:50 | Son Güncelleme

Destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı Zümrüdüanka dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Peki, Zümrüdüanka yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Zümrüdüanka yeni bölümü neden yayınlanmıyor? Zümrüdüanka 10. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman başlayacak

Destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı Zümrüdüanka dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Peki, Zümrüdüanka yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Zümrüdüanka yeni bölümü neden yayınlanmıyor? Zümrüdüanka 10. bölümünde neler yaşanacak?

Zümrüdüanka yeni bölüm var mı yok mu?

FOX TV'nin yeni dizisi Zümrüdüanka heyecan ve romantizm yüklü bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan Zümrüdüanka dizisi, 11 Nisan'da ekrana gelmeyecek. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dizilerin de sekteye uğramasına neden oldu. İlacı ya da aşısı bulunmayan korona virüsü, bulaşıcı bir hastalık olduğu için dizi çekimlerinin ertelenmesine yol açtı.

Mart ayının ikinci haftasından itibaren dizi çekimleri yapılmıyor. Bu yüzden de dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Kapadokya'da çekimleri gerçekleştirilen Zümrüdüanka dizisine ara verildi. Korona virüsü sona erene kadar dizi çekimlerinin başlaması beklenmiyor. Haziran ayında diziler sezon finali yapıyordu. Lakin, korona virüsü yüzünde diziler erken final yapmak zorunda kaldı. Zümrüdüanka 10. bölümünün en erken önümüzdeki Eylül ayından itibaren seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Zümrüdüanka son bölümünde de heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Zümrüt ölümle yüz yüze gelmişti. Serhat, Zümrüt'e karşı olan duygularını bastırmaya devam ediyordu.

Aklı ve kalbi Zümrütle dolu olmasına rağmen ondan uzak durmaya çalışan Serhat, zor bir sınav veriyordu. Öte yandan Abbas ile birlikte Konağı basmışlardı. Abbas'ın baba olması da hayatında yeni kapıların açılmasına neden oldu. Ülfet, Zümrüt'ü merak etmeye başlamıştı. Azimet ve Ülfet arasındaki gerilim herkesi etkiliyordu. Ülfet, konağı Azimet'e dar etmek için her yolu denemeye kararlıydı.

Zümrüt ölüm ile hayat arasında mücadele ederken aklındaki tek kişi Serhattı. Ayşe'nin ölüm emrini verdiğini kabul eden Azimet, Abbas'ı tehdit ediyor. Ayşe'nin ölümünden tek başına sorumlu olmadığını söylüyor. Zümrüt'ü susturmaya kararlı olan Abbas ve Azimet tehlikeli bir yola giriyor. Serhat'ın gerçekleri öğrenmesini engellemek için Zümrüt'ün ölmesi gerektiğine karar veriyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Zümrüdü Anka zümrü

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