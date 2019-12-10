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Zümrüt teyzeden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti.

Mersin’de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti. İHA’nın haberinin ardından harekete geçen Toroslar Belediyesinin aldığı 10 litrelik oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybeden Zümrüt Teyze, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Zümrüt Sarıbaş, ilerlemiş KOAH’tan dolayı oksijen makinelerine bağlı hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Bir yıl öncede bel kemiği kırılan ve o günden sonra bir de yatalak kalan Sarıbaş, 5 litrelik oksijen makinesinden nefes almakta zorluk çektiğini belirtmiş, 10 litrelik oksijen makinesi için yetkililerden yardım istemişti. İHA’nın ‘57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor’ haberiyle gündeme getirdiği Zümrüt Sarıbaş’ın rahat nefes alabilmesi için harekete geçen Toroslar Belediyesi, 2 gün önce makineyi eşine teslim etmişti. Rahatsızlığından dolayı 4 gündür yoğun bakımda yatan Sarıbaş, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybeden Zümrüt teyze, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"Eşim yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti"
Zümrüt Sarıbaş’ın eşi Zeki Sarıbaş, 28 yıldır evli olduğu eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Astımdan bu günlere gelindiğini kaydeden Sarıbaş, "Astım ilerlemiş ve KOAH’a çevirmiş. Hastaneye götürdüğümüzde zaten ‘çok ilerlemiş yapacağımız hiçbir şey yok’ dediler. Uzun süredir tedavi uyguladılar ama bir sonuç elde edemedik. 1 yıl önce de beli kırılınca iyice yatalak duruma geldi. Bize zaten artık son evresine geldiğini söylüyorlardı. Artık elimizdeki makinelerle de nefes alamıyordu çünkü yetmiyordu. Yetkililere çağrımız üzerine Toroslar Belediyemiz yeni makine aldı. Bu yüzden başkanımıza teşekkür ediyoruz ama maalesef eşim yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin. Yetkililerden tek isteğim bu durumda olan insanlara hemen yardım etsinler" dedi.

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