HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zurnacıyı davul tokmağıyla saldırarak gasp ettiler!

Zurnacıyı davul tokmağıyla saldırarak gasp ettiler!

19.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da zurnacıya davul tokmağı ile saldırarak parasını gasp eden iki kişinin 10 bin lira çaldığı öğrenildi. Saldırganların zurnacı ve zurnacının davulcu oğlu olduğu öğrenildi.

Zurnacıyı davul tokmağıyla saldırarak gasp ettiler!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalan H.G. (53), eğlence sonrası düğün sahibi tarafından araçla evine götürüldüğü sırada yolu kesildi. Kendisi gibi zurnacı olan M.S. ve davulcu olan oğlu O.S.'nin davul tokmağı ile darp ettiği H.G., kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan 2 çocuk babası 15 yılık zurnacı H.G., kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parasını da gasp ettiklerini iddia etti.

DÜĞÜNDEN DÖNERKEN SALDIRDILAR

Şahıslar hakkında şikayetçi olan H.G., "Düğünden dönüyordum. İçinde bulunduğum aracın yolu kesildi. Benim gibi zurnacı olan M.S.'nin davulcu olan oğlu O.S. yanıma geldi ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak için araçtan inince baba-oğul ve yanlarında bulunan bir kişi bana davul tokmağı ile saldırıp darp edip, kredi kartı borcunu yatırmak için üzerimde bulunan 10 bin lira paramı da alıp gasp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrobüs üst geçidinde yumruk yumruğa kavga!Metrobüs üst geçidinde yumruk yumruğa kavga!
Hazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyorHazırlaması 4 gününü alıyor! Detayı fark eden şaşırmadan edemiyor
Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçtiOrdu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda ve konuttaki fiyat artışıyla ilgili açıklama: Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlanmış ceset bulundu

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

İstanbul Havalimanı'nda korkunç ölüm! Midesinde patladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Brezilya'da eşinden şiddet gören kadın camdan atlamaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bize nasip oldu" diyerek duyurdu

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Aracından uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.