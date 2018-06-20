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ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 00:16 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD'nin İsrail'e karşı "ön yargılı tavrından dolayı" Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılacağı iddia edilmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

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