ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Hazine Bakanlığı, Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Buna göre ABD, Devrim Muhafızlarıyla ilişki 6 İran vatandaşı ve 3 İran kurumunu yaptırım listesine aldı.
YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENEN KİŞİLER ŞUNLAR:
Meghdad Amini, Muhammed Hasan Hodai, Said Najafpur, Mesud Nikbaht, Fuad Salihi ve Muhammadrıza Hedmati Valadzaghard.
Bu kişilerin İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları öne sürüldü.
Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçılara karşı verilen savaşlarde elde ettiği zaferlerle dünya çapında ünlenen General Kasım Sülaymani'nin komutasındaki Kudüs Gücü, 2007'den beri ABD'nin 'terör sponsorları' listesinde.
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