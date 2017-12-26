HABER

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 08:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD'nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi. Karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oturumunda ABD'nin büyük bir hezimet elde etmesinin ardından geldi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Haley, kesintiyi "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirdi. Haley, "BM'nin etkisizliği ve aşırı harcamaları bilinen bir durum. Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı alan ABD, bu konuda halen en fazla katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor. BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5,4 milyar dolarlık bütçesinin 3,3 milyar dolarını ABD karşılıyor. ABD ayrıca BM çatısı altında yürütülen "barışı koruma çabaları" için de ayrı bir katkı yapıyor.

BM'de geçen hafta yapılan Kudüs oylaması öncesi hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Nikki Haley, ABD'nin kararına karşı oy kullanacak ülkeleri "ekonomik yardımları kesmekle" tehdit etmiş, söz konusu tehditlere rağmen tasarı 9'a karşı 128 evet oyu ile kabul edilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs Donald Trump Nikki Haley

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Ankara, Konya ve Kayseri için flaş karar: Resmi gazetede yayımlandı

Ankara, Konya ve Kayseri için flaş karar: Resmi gazetede yayımlandı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Okuyucu Yorumları 57 yorum
senin parana bizim ihtiyacimiz yok kocum bizim laramiz alin teri yeter bize sana lazimsa gel yanima cep harcligi veririm ben sana sen bana lazim degilsin ama benim ulkem sana lazim burda mallariniz satilmasa bitersiniz siz bitersiniz ben artik turk mallarini tuketiyorum senin sakizin bile lazim degil mis gibi kengel sakizi var oh mis gibi anladinmi turrrrrup
@hakanesen_1982 --siktir lan aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış inatlaşmaların faturası garip gurabaya çıkacak dünya üzeirndeki BM bağlı ne kadar muhtaç yerler var bunda bile parmağımız oldu bunu bile kışkırttık ya.
@hakanesen_1982 peki neden 600milyar dolar borcumuz var?
Madem gücün kuvvetin o kadar yerinde neden doları 1 liraya eşitlemiyorsun ,keşke bu işler ucuz kahramanlıkla olsaydı.
biri şuna amerika olmadan kendi ülkesinin bir hiç oldugunu anlatsin
@salihov sen dünyada amerikanın ne kadar borcu var biliyormusun 13 trilyon dolar ama adamlar takmıyorlar çünki borcun önemi yoktur ödeme gücüe göre değişir türkiyenin ödeem gücü var
@hakanesen_1982 sen bir hiçsin ülkem değil
@osman_yesildag_1978 birleşmiş mlletler sadece satıcı ülkelerin önünü açıp kend üret,melerini enegelemeye yarar
BÜTÜN DÜNYA BELEŞÇİ DEMEKKİ. HEP AMERİKA VERİYORMUŞ ZATEN .
amerika hiç boşuna para ödemez kaşıkla verir kepçeyle alır alamıyacağını öğrenince hiç vermez.böyle
Bende sizin (Mynet), evet kullanmamız hata idi, hayır deyip Amerika'nın yanında olmalıydık diyeceğiniz günü bekliyorum. Amerikalı dostlarınızı üzdüğümüz için özür dileriz, bir daha olsa, bir daha yaparız.
@ozcan.erbil zaten senin gibi satılıklara hemen darbe yaptırıyorlardı neyseki sayınız azaldı birazda ülke ilerlemeye başladı
Sana ne diyim ki haklısın yaptıklarınla. Zaten müslümanların kanları ile kazandığın paralardan kesiyormuşsun. Sözüm ona müslümanlardan bağıran çağıran ama iş icraata geldiği zaman sesini çıkarmayan bizim gibi müslümanlar. Kullandığımız bilgisayarlara, içtiğimiz kolaya, cep telefonlarına, tüm sana ve senin gibi şer odaklarının malzemelerini vurup yere bu müslümanlar yani bizim gibi müslümanlar kırsa parçalasa bak bakalım sen o zaman kime neyi hibe ediyorsun. Araç sat, uçak sat, silah sat, bilgisayar sat, cep telefonu sat sonra meydan oku dünyaya. Milletin parasını sömür babam sömür. Yuh bize be
Sen ve senin gibiler Osmanlı yı da aynı şekilde yıktı. Şayet Osmanlı müslümanlığı duygusal olarak ibadet amacıyla kabul etseydi senin gibilerin külünü bırakmazdı benim padişahlarım sen kim oluyorsun be. Baktın büyüyor gelişiyor her yere hakim olacak önce icatları yapanları şeytan deyip öldürttünüz, sonra yaktırdınız ne zaman osmanlı birşey yapsa elinden aldınız kaçırdınız. Hep vardınız. Aselsan da yapmadınız mı roketsan da yapmadınız mı. Bu millet elbet başını kaldıracak bir gün ve yeter diyecek. Senin oraya gidip gelip burada hava atanlarla işim olmaz benim. Aslan yattığı yerden belli olur
harbiden büyük dahisin
ABD artık dünya müslümanlarının nezdinde kanla beslenen silah satıcısı kimliğiyle tanınır oldu.birde israilin kuyrukluğuna devam ettiği sürece hepten yalnızlaşmaya maruz kalacak.sözde demokrasi beşiği olarak anılan ülke sıfatını, trump sayasindede tamamen yitireceğe benziyor.
BM lav edilsin zaten bir hükmü yok ABD RUSYA ne derse o oluyor..
bu adam dünyaya bela oldu,bu insanların bir birine saldırması suni bile olsa savaş cağrıları ,bir birlerine kafa tutan ülkelerin tehtidleri malesef ülkelerin hicbir insanı istememekte herkes, ülkeler kendi üstünlüğü için, hicbir günahı olmayan ne icin savaştığının farkında bile olmadan bir birlerini öldürmekte,burda kazanan silah tüccarları,umarım birgün bunlara sebep olanlar kör kurşunla geberir,
Mezhep savaşlarını başlatan siz, müslümanlığı ayaklar altına alan siz, müslümanları kırdıran siz dost görünüp şeytandan beter davranan siz, ama yaptıklarınız yanınıza kalmayacak siz hiç merak etmeyin. Herzaman demişimdir. Bu milletin korktuğunu biliyorum. Ama mutlaka bir deli gelecek yine bu genlerden bu tohumlardan bir tane yine bu kutsal topraklara düşecek ve yeşerecek vatanım milletim diye. O zaman herkes susacak sadece gerekeni yapacak bu millet. Zalimin zulmüne alçaklığına ve ihanetine yeter diyecek ve dur diyecek. O yüzden herkes rahat olsun bu da gelir bu da geçer...
Amerikanin uçan kusa borcu var hala paramı veriyor once borclarini odesin
O 285milyon doları BİNOMO adasına kullanırlar artık..
yine görüyoruz it iti ıstırmıyor
dünya tarihinde her zalim ve sömürgeci devletin bir sonu olmuştur...hani roma hani bizans hani moğollar...güç her şey değildir...
yanlış politikaların acısını hep gariban kesim çekiyor zengin yine ve daha zengin.bizimki gitsinde araplarin başkanı olsun hep araplara çalıştı zaten.arap kadar pis adi satıcı bir millet yok bu yer yüzünde yahudiden bile kötü bunu zamaninda osmanliyi sattiklarinda anlamayan erdoğanda onlarin baskani olsun istemiyoruz artik onu nokta
Sadece kendi ayağına sıkıyor ABD... Zaten 19 Trilyon dolar borcu var.. Zaten iflas etmiş durumda.. İntikammış.... Mafia gibi dünyaya saldırıp para bulmaya çalışıyor.. Avrupa bile uyandı işe... Sallamıyorlar artık ABD'yi.. ABD artık hasta adamdır.. Aç karınlarını doyurmaya para bulamıyorlar.. Kaldı ki BM ye para aktarsın..
Gerekirse İslam Birliği Teşkilatını Olağan Üstü toplantıya çağırır 2018-2019 yardım fonu bütçesinden BM Bütçesine pay çıkarırız korkmayın.
@taner_1991_nvpir nerden çıkartıyorsunuz arkadaş meyve suyundan bile özel tüketim vergisi alıyorsunuz yeterin artık bıktırdınız vatandaşı çocuklar meyve suyu bile içemeyecek duruma getirdiniz ülkeyi iyice batırıyorsunuz
amerika zaten batmak uzere para kesme bahanesi ariyordu...al sana bahane...
büyük şeytan amerika istediğini yap seninde sonun elbet gelecek
ulen amerika olmasa sanki dünya aç kalacak tramp yokken sanki millet açlıktan ölüyordu
yorumu beğenmeyen arkadaşların bi İsrail sempati durumu var galiba açmı kaldık bu zamana kadar abd yokken de Türk vardı
ne biçim haber yapıyorsunuz sanki yapılan haklı bişeymiş gibi mutluluk duyuyorsunuz
kimin parasını verıyor bırakın en çok parayı verenmiş abd resmi mafya çöktügü petrollerden kaldırdıgı paranın 100 de biri bile degil şimdi ufak ufak kaynaklar kesilince güya kudus baHane
Bakalım Dünya ne zaman patlayacak..
Hadi size fırsat Dünya piyasalarında geçerli para dolar değildir artık ortak para birimi belirleyin de parasının değeriyle oynayıp ekonomisini düzeltemesin...
bakıyorumda çok sevinmişsin, (mynet)
Sonun yakin amerika
'' ABD ayrıca BM çatısı altında yürütülen "barışı koruma çabaları" için de ayrı bir katkı yapıyor.''Bu günün en komik ümlesi.Hala gülüyorum..Kanlı elleriyle yaptığı katkıyı herkes iyi biliyor.ABD dünya için küresel ısınmadan bile daha tehlikeli ve mücadele edilmeli...
Evet etkisiz olduğu kesin. Bugüne kadar İsrail aleyhine alınmış hiç bir kararı uygulamamış veya uygulayamamış. Her halükarda etkisiz bir kurum. Ülkemizinde buradan ayrılması gerek. Ya da buraya baş olması gerek.
@kguzelsever HAKLISIN ÜSTAT BM DUR OĞLUM İSRAİL YAPMA DİYOR AMA OĞLAN ASİ YİNEDE YAPACAĞINI YAPIYOR ÇÜNKÜ BİR EVİN BİR OĞLU İTRAİL
Dünya abd şeytanından kurtulmadıkça barış ve huzur göremez. inşallah tüm dünya bu şeytan karşısında bir olur. şeytanın ilimunatinin ülkesi inşallah yer ile bir olur.. AMİNNNN.
Dünyanın mi sonu olacak acaba ABD nin mi sonu olacak bu deli adam... Dünya bir delinin kuyuya attığı taşı çıkarmaya çalışıyor bir tanesi de sen kimin oluyorsun akıl sağlığın yerinde mi diye miyor.
Elin adamı Neymar'a okadar para veriyor Trump efendi her şeyi satın alamazsın Para puşt a Lazım bize Dost lazım
abd paranın yenmeyeceğini hala anlamamış bu para ile olsaydı haclı savaşları olmazdı 1100 lü tarihlerden beri devam eden haclı savaşları nihayetine sona doğru geliyor pkk hermenilerini kullanarak haclı savaşlarını sürdüreceğini sanan gafiller yüce Allahın gazabını bekleyin..artık sona doğru geldiklerinin farkına varanlar gargat ağaçlarını hızla dikmeye başladılar..
Amerikan mallarına boykot yapmadığımız sürece bunlar böyle dünyanın sahibi imiş gibi davranmaya devam edecekler. Bundan öncesi aldıklarımıza yapacak birşey yok ama bundan sonra; Shell, Bp, ıphone, apple, marlboro, parlement, coca cola, pepsi, mc donalds, burger king vb ürünleri tüketmeyelim, satın almayalım, abd menşeili filmlere gitmeyelim bakalım belli bir süre sonra bu markalar Türkiye'den çekilmeye başladığında aynı efeliği yapmaya devam mı edecek yoksa gelin uzlaşalım mı diyecekler. Bu emperyalistlere anladıkları dilden cevap vermek bize düşüyor.
abd nin yaptıkları ve yapacakları abd nin çöküşünün sinyalleridir reis dünya 5 ten büyüktür dediyse unutmayın dünya abd dende büyüktür ALLAHın izni ile bm ülkeleri çin rusya ve birçok ülkenin desteğiyle 3 yada 5 yıla abd nin işini bitirirler
komikk ve acınası
Bu turump ta acayip tip var. Bunun gibiler eski tarihte Amerika kıtasında milyonlarca kızılderili ve afrikalı zencilere kıydılar.
ulan ne abd eymiş be olmasa insanlar acından ölecek hahahha
Önce sömür, sömürdüklerine sömürdüğünden sadaka ver buna da yardım de... Allah'ın (cc) laneti tüm emperyalistlerin üzerine olsun...
bencede bm gereksiz bir kurulus
abdye hattini bildirme zamanı geldi de geçiyor
bu işleri direkt dine bağlamak yersiz abd dediğimiz ülke para ile ayakta kalabilen bir oluşum bu yolda her türlü yol mubah kabul etmemiz lazım ayrıca dolara sallayan arkadaşlarımızıda ellerindeki teknolojiyi buraya yazdıkları yazıları bile ne üzerinden yazdıklarını hatırlamalarını isterim işte gerçek güç maalesef böyle adam parayı verir düdüğü çalarım diyor gerisi teferruhat
kepçe ile alın kaşık ile verin ve bunun adına veriyoruz deyin..siz kimi kandırıyorsunuz soysuz herifler...temiz su alttan gider köpük ise üstten gider ama temiz su köpüğü temizler benim gözümde sen köpüksün ve temizleneceğin an geldi inşallah
Diğer Haberler
10 saat boyunca tek bir şey yapmadan oturdu! Canlı yayında on binlerce kişi izledi

10 saat boyunca tek bir şey yapmadan oturdu! Canlı yayında on binlerce kişi izledi

Evinde 500 yarasa besliyor! İnanılır gibi değil!

Evinde 500 yarasa besliyor! İnanılır gibi değil!

IKBY'de son dakika istifa şoku!

IKBY'de son dakika istifa şoku!

Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Duvarın arasından çıkanlar şoke etti

Duvarın arasından çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.