ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Cubeyr, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.
İran nükleer anlaşmasının “kusurlu olduğunu ve İran'ın balistik füze programlarını kapsamadığını belirten Cubeyr, bu anlaşmanın, İran'ın teröre verdiği desteği ve bölgedeki ülkelere müdahale etmesini engellemediğini ve bu nedenle de ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararına destek verdiklerini ifade etti.
"AYNISINI YAPARIZ"
İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerininin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini aktaran Cubeyr, Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, “İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız.” yanıtını verdi.
"SON VER"
Cubeyr, İran'ın Yemen'de Husilere balistik füze sağlamaya son vermesi gerektiğini de söyledi.
TRUMP'IN ARDINDAN...
Öte yandan Trump, dün nükleer anlaşmadan çıktığı İran konusunda da açıklamalarda bulunarak Tahran yönetimine uyarılarda bulunmuştu.
İran'ın nükleer programına yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları da değerlendiren Trump, "İran'a bunu yapmamasını öneririm. Eğer yaparlarsa bunun ağır sonuçları olur." diye konuşmuştu.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.
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