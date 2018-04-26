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ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 05:42 | Son Güncelleme

BasNews’un haberine göre Washington ile Körfez ülkeleri, Kuzey Suriye’de etkili olan ABD destekli terör örgütü YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerin kontrolüne bırakacak.

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

Kuzey Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/ YPG’nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelerde ABD ve Körfez ülkeleri arasındaki görüşmelerde yeni bir ordunun kurulduğu Suriye basınına yansıyor. Kürt yönetimine güvenlik güçlerine yakınlığıyla bilinen BasNews’a konuşan bir kaynağa göre, Rojava’da ve Kuzey Suriye’deki siyaseti değiştirecek adımlar bekleniyor. İsmi açıklanmayan kaynağa göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bir dizi görüşme yapılıyor. Bu görüşmelerin paralelinde Türkiye ile ABD öncülüğünde koalisyon arasında ayrı bir görüşme trafiği daha yürütüldüğü de iddia ediliyor.

"YPG BÖLGESİNE AYRI ORDU"

BasNews’a bilgi veren YPG’den kaynağa göre görüşmelerde, SDG’nin kontrolündeki Doğu Fırat bölgesinin Körfez ülkelerinin desteğinde kurulacak yeni bir Arap ordusuna teslim edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde çıkan sonuca göre ilk adım olarak YPG kontrolündeki Rakka, Suudi Arabistan destekli Ceyşül İslam grubuna teslim edilecek. İkinci adım olarak ise SDG içerisindeki Arap unsurlarının çekilerek Suudi Arabistan, Katar ve BAE’nin desteğinde kurulacak yeni bir orduya katılması tartışılıyor. Söz konusu ordunun finansını ise Suudi Arabistan, Katar ve BAE sağlayacak. Ordunun belkemiğinin yüzde 60’ını Arap aşiret güçleri ile bölgedeki yerel Kürt, Süryani ve Türkmen unsurlar oluşturacak. Bu şekilde SDG’nin kontrolündeki Kuzey Suriye bölgesindeki Arap bölgeleri yeni ordunun kontrolüne geçecek ve yeni bir yönetim kurulacak.

"AŞİRETLER TÜRKİYE’Yİ SEVİYOR"

BasNews’a konuşan Suriye Aşiretleri Yüksek Konseyi Sekreteri Mazal Hamad el Esadi, bu kararın alınmasında Türkiye’nin ABD’ye dayattığı bazı taleplerin etkili olduğunu söyledi. Bu temelde Münbiç, Rakka gibi kentlerin Arap güçlerine teslim edilmesi isteniyor. Böylece bölgede yerel meclis ile polis idareyi alacak ve bölge halkı da topraklarına geri dönecek. Arap aşiretlerinin de bu fikre sıcak baktığını belirten El Esadi, “Kuzey-Doğu Suriye’den göç eden 2 milyon göçmen, şu anda Türkiye’de yaşıyor. Suriyeli göçmenlerin büyük kısmı söz konusu aşiretlerin yakın akrabası” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD YPG arap aşiretleri Suriye

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