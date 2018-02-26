ABD'nin en büyük silah lobisi: Okul katliamının sorumlusu değiliz

Ancak Trump'ın saldırı sonrası yaptığı açıklamada, bazı silahları satın alabilmek için yaş sınırının 18'den 21'e çıkarılması çağrısı da yapmıştı. Florida'daki okul katliamının zanlısı Nikolas Cruz 19 yaşında.

ABD Başkanı Donald Trump da olayın ardından, öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini söyleyerek tartışma yaratmıştı. NRA de uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.

Loesch olayın yerel kolluk kuvvetlerinin hatalarından ve siyasilerin eylemsizliğinden kaynaklandığını iddia etti.

NRA Sözcüsü Dana Loesch, "NRA hiçbir yasağı desteklemiyor" dedi. Sözcü Amerikan ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Florida'daki gibi katliamlardan NRA'nın sorumlu olmadığını savundu.

Florida'daki bir okulda yaşanan ve 17 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından, ülkenin en büyük silah lobisi olan National Rifle Association'ı (NRA) üzerindeki baskı artarken, NRA bireysel silahlanma yasalarının sıkılaştırılmasını desteklemediklerini açıkladı.

Öğrenciler, birçok politikacıya maddi destek de veren NRA'i boykot çağrıları da yapıyor. Bazı sigorta ve araç kiralama şirketlerinden boykota destek geldi.

Öğrenciler, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyada ülke çapındaki tüm öğrencilere 14 Mart günü okulu boykot etme ve başkent Washington'da düzenlenecek olan yürüyüşe katılma çağrısı yapıyor.

Saldırının ardından okulları hedef alınan lise öğrencileri, ülke çapında siyasetçilerden silah yasalarının değiştirilmesini talep etmek üzere çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlemeye başladı.

Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nin öğrencileri ise 14 Şubat'taki saldırının ardından Pazar günü ilk kez okula gitti. Bazı öğrencilerin ellerinde, hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak için beyaz çiçekler vardı.

Trump yarı otomatik silahların daha seri ateş edebilmesine olanak veren modifikasyonların yasaklanması ve silah alanların sicillerinin daha iyi incelenmesi önerileri de getirdi.

Silah konusu, ülkede kutuplaşmanın en ciddi yaşandığı konular arasında yer alıyor.

ABD'de silah satın almak ve taşımak anayasal bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor. ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucusu da Cumhuriyetçi Parti.

Ancak son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açıyor.