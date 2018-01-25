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Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 09:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de ilerleyen TSK, PYD/YPG'li teröristleri sıkıştırdı! PYD'li kaçış yolu kapatıldı! ÖSO, Afrin'in güneydoğusunda teröristlerin muhtemel kaçış güzergâhı Tel Rifat kasabasından geçişleri kesmek için yığınağa başladı.

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 214 hedef vuruldu, 287 terörist öldürüldü, 19 kritik nokta ele geçirildi. İşte Zeytin Dalı Harekatı'ndan tüm son dakika gelişmeleri...

Afrin'e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda (Afrin Operasyonu) PYD/YPG'li teröristlerin etrafı çevrilerek kent merkezine mi hapsedileceği yoksa bir geçiş yolu bırakılıp bölgeyi terk etmeye mi zorlanacakları merak konusu olmuştu.

KİLİS'E YAKIN BİR KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Afrin'de terör örgütleri YPG ve DEAŞ'a yönelik harekat sürüyor. Operasyonlar kapsamında Türk askeri destekli ÖSO Kilis'e yakın Abudan Köyü'nü teröristlerden temizledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde köye giriş anına ilişkin görüntüler var.

Köydeki bir binada teröristlere ait fotoğraflar, örgüt flamaları, Öcalan'ın fotoğrafları olduğu görülüyor.

Görüntülerde ÖSO'nun teröristlere ait poster ve fotoğrafları yaktığı görülüyor.

AFRİN'DEN KAÇIŞ YOLUNA ENGEL! BORDO BERELİLER DE ORADA...

Afrin’e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare’den Tel Rifat’a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.

TÜRK KOMANDOLAR ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA YEMİN ETTİ

Afrin'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez bölgesinde bulunan Türk komandoları, 'Komando Yemini' ile savaşa hazırlandı. Askeri birlikte ellerinde silahları ile komando yemini eden askerlerin yemini yeri göğü inletti. Morali yüksek olan Türk komandolar, kahramanca mücadele verdikleri Afrin harekatında destan yazmaya devam ediyor. Kara harekatında görev alan komandolar komando yeminlerinde "Kuzey Irak'ta, Azez'de, Suriye'de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN İSMİ TERÖRİST GRUBUNU VURAN HAVAN MÜHİMMATINDA

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu

ROKETLİ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.

CİNDERES'TE SICAK ÇATIŞMA! PATLAMA SESLERİ...

Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor.

YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

Türk savaş uçakları gece saatlerinde Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes, doğudaki Menbic ve Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da hava saldırıları düzenledi. Bombaların yağdığı Tel Abyad'daki PKK toplanma merkezinde çok sayıda terörist öldü.

ÇİNLİ TERÖRİST VAR!

Türk askeri YPG'ye destek veren birçok yabancıyla da mücadele ediyor. Örgütün içinde İngiliz, Amerikan, Alman hatta Çinli teröristler bile var. Nitekim İngiliz Times Gazetesi, PKK uzantısı YPG terör örgütünün içinde yer alan İngilizlerin, İngiltere hükümetini zora soktuğunu belirtti. Ayrıca yeni katılımlar olduğunu yazdı.

YENİ CEPHELER EKLENİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 5 gün geride kaldı. Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG'nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

AFRİN 3 TARAFTAN KUŞATILDI

Gazete Habertürk'ün aktardığına göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşattı. Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki Tel Rifat kasabası, rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına açılıyor. Afrin'den kaçmayı planlayan teröristlerin TSK ve ÖSO güçleriyle karşılaşmadan bölgeden çıkabilmelerinin tek yolu, Tel Rifat üzerinden geçmeleri.

Afrin'de son dakika gelişmeleri! İlk kez görüntülendi...

Teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. TSK'nın harekâtın ilk gününde vurduğu Minnag Askeri Havaalanı da bu bölgede bulunuyor. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki PYD/YPG'lilere Minnag Havaalanı'nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO'nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK, Minnag Havaalanı'nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.

Afrin'den sıcak saatler! Sosyal medyadan paylaşıldı
Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Gercek beyler VATAN için can verir.... ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN !.. TÜRK düşmanları kahrolsun...
ÖSÖ KİMDİR.TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN HANGİ KANUNUNA GÖRE KURULMUŞTUR.SİLAHLI KUVVETLERİN Mİ EMNİYETİN Mİ BİR PARÇASIDIR.BU SİLAHLI GRUP SUÇ DEĞİL MİDİR.
anlaşilan aramizda saklanan pkk/pyd destekçisi vatan hainlerin fena zoruna gitmiş olmali
öso tsk ile omuz omuza mücale veren..tek dertleri sürgün yedikleri toprakları geri kazanmaya çalışan..tekrardan huzur isteyen suriyenşn gerçek sahipleridir
@sefferr ÖSÖ DEĞİL ÖSO .. YANİ ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNUN BAŞ HARFLERİ. BİZDEKİ GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE NE ALAKA...?
@sefferr sen hiç yerli milis güç duymadin mı? Kurtuluş savaşındaki çerkez ethem ve silahlı milis gücüdemi duymadın?
Amerika Pkk ları kullanır.Bu kadar basit.
@sefferr ÖSO suriyede iç savaştan sonra köy ağalarının ve aşiretlerin bir araya gelerek devlet desteği görmeksizin şam yönetimi tarafından tanınan Suriye devleti ile bağlantılı silahlı bir kuvvettir.Belirlenen özerk bölgede kimsenin emrinde ve komutasında değildir. Suriyenin devlet olduğunu ve bölünmezliğini savunur. Ülkemiz ile kıyaslandığında kurtuluş savaşındaki kuvayi milliyeciler gibi bir halk hareketidir. Öso illegal bir örgüt veya terörist bir örgüt değildir.
@sefferr öso oralardaki yerli halktır.NOKTA
Dışarıdaki düşmana gücümüz yeter evvel Allah. Yeterki aramızdaki hainlere fırsat vermeyelim
biz Türkler binlerce yıldır yedi düvele mücadele ele ediyoruz,ne ABD ne İngiltere ne Almanya,türkün Türk'ten başka dostu yok,
@baysalam Dışarıdaki düşmana gücümüz yeter evvel Allah. Yeterki aramızdaki hainlere fırsat vermeyelim
Ordu evine giremeyen uzman çavuşlar Afrine girmiş.
Sokakta karşıma çıkamayan yiğit burada mı karşıma çıktın?
olmaz da
turk askeri iğne deliginden gecer bunu herkez biliyo ne mutlu turkum diyene
7 düvelle kurtuluş savaşında savaşıldı bir terör örgütü 7 düvel nerede,önemli olan vatan sınırları temizlesinler rahat nefes alalım
Yavaş yavaş sindire sindire kayıpsız bir şekilde ya Rab sen yardım et bu milletin bedel ödediği yetti atalarımıza nasil ettiysen bizim evlatlarımıza da yardım et
el kaide terör örgütü uçaklarla ikiz kulelere çarparak 1.500 kişiyi öldürdüğünde tüm amerika teröre lanet etmiş, cephe almıştı..abd komandoları 12.000 km. ötedeki afganistanda terörist avına çıkmıştı.. BİZ ise 35.000 canımızı almış, İÇİMİZDEKİ--BURNUMUZUN DİBİNDEKİ terör örgütlerine karşı vuruşuyoruz..ama --her ne hikmetse-- terörden ağzı yanmış olması gereken abd, burnumuzun dibindeki terör örgütleri ile kol kola girmiş, sınırımız boyunca terör koridoru kurmak istiyor..EY AMERİKA senin için el kaide ne ise bizim için de pkk ve yardakçıları aynıdır..sakın "benim teröristim iyidir" demeyesin..
@akdenizli.2 ikiz kuleleri amerika kendi yok etti amaç terör bahanesiyle ırak a girmekti
ASKERİMİZ BU DİSİPLİNSİZ VE DÜZENSİZ ÖSO İLE NE KADAR YOLA DEVAM EDEBİLİR...? ÇOCUK YAŞTAKİ ERKEKLER VE KIZLAR SANKİ OYUN OYNUYOR VEYA TERÖR EĞİTİMİ ALIYOR. MÜLTECİ ADI ALTINDA KAZIK GİBİ SURİYELİ SÖZDE MÜLTECİLER ÜLKEMİZDE DEVLET TARAFINDAN BESLENİYOR. TOPLAYIN BU HAİNLERİ SÜRÜN CEPHEYE. KENDİ ÜLKELERİ İÇİN SAVAŞSINLAR. KALDIRIMLAR MÜLTECİ DOLDU...
Hey.. bizim kahramanlarımız..!!destanlar yazıyorlar, kurban oluruz size..!!Allah sizi korusun ..!!
Allahım askerimizi koru,her daim yanlarında ol.bu soysuzların sonu gelsin İnş.Askerimiz Ordumuz attığınız her adıma dikkat edin tetikte olun,güveniniz moraliniz yerinde olsun.Dualarımız sizinle inş.Aslanlarımız canlarımızsınız,Helal olsun Sizlere,,,,hepinizin elinde Kızıl elma ile döneceksiniz inş.Rabbim inş.
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