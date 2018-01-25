Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 214 hedef vuruldu, 287 terörist öldürüldü, 19 kritik nokta ele geçirildi. İşte Zeytin Dalı Harekatı'ndan tüm son dakika gelişmeleri...
Afrin'e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda (Afrin Operasyonu) PYD/YPG'li teröristlerin etrafı çevrilerek kent merkezine mi hapsedileceği yoksa bir geçiş yolu bırakılıp bölgeyi terk etmeye mi zorlanacakları merak konusu olmuştu.
KİLİS'E YAKIN BİR KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Afrin'de terör örgütleri YPG ve DEAŞ'a yönelik harekat sürüyor. Operasyonlar kapsamında Türk askeri destekli ÖSO Kilis'e yakın Abudan Köyü'nü teröristlerden temizledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde köye giriş anına ilişkin görüntüler var.
Köydeki bir binada teröristlere ait fotoğraflar, örgüt flamaları, Öcalan'ın fotoğrafları olduğu görülüyor.
Görüntülerde ÖSO'nun teröristlere ait poster ve fotoğrafları yaktığı görülüyor.
AFRİN'DEN KAÇIŞ YOLUNA ENGEL! BORDO BERELİLER DE ORADA...
Afrin’e yönelik harekâtta teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik güçle doğudaki Mare’den Tel Rifat’a doğru harekete geçti. Rejim bölgesine uzanan kasaba ele geçirildiğinde örgütün kaçış imkânı kalmayacak.
TÜRK KOMANDOLAR ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA YEMİN ETTİ
Afrin'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez bölgesinde bulunan Türk komandoları, 'Komando Yemini' ile savaşa hazırlandı. Askeri birlikte ellerinde silahları ile komando yemini eden askerlerin yemini yeri göğü inletti. Morali yüksek olan Türk komandolar, kahramanca mücadele verdikleri Afrin harekatında destan yazmaya devam ediyor. Kara harekatında görev alan komandolar komando yeminlerinde "Kuzey Irak'ta, Azez'de, Suriye'de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır" ifadelerini kullandı.
ŞEHİTLERİN İSMİ TERÖRİST GRUBUNU VURAN HAVAN MÜHİMMATINDA
Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu
ROKETLİ SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.
CİNDERES'TE SICAK ÇATIŞMA! PATLAMA SESLERİ...
Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor.
YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.
Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.
Türk savaş uçakları gece saatlerinde Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes, doğudaki Menbic ve Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da hava saldırıları düzenledi. Bombaların yağdığı Tel Abyad'daki PKK toplanma merkezinde çok sayıda terörist öldü.
ÇİNLİ TERÖRİST VAR!
Türk askeri YPG'ye destek veren birçok yabancıyla da mücadele ediyor. Örgütün içinde İngiliz, Amerikan, Alman hatta Çinli teröristler bile var. Nitekim İngiliz Times Gazetesi, PKK uzantısı YPG terör örgütünün içinde yer alan İngilizlerin, İngiltere hükümetini zora soktuğunu belirtti. Ayrıca yeni katılımlar olduğunu yazdı.
YENİ CEPHELER EKLENİYOR
Zeytin Dalı Harekâtı'nda 5 gün geride kaldı. Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG'nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.
AFRİN 3 TARAFTAN KUŞATILDI
Gazete Habertürk'ün aktardığına göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO, Afrin bölgesini 3 taraftan kuşattı. Afrin kent merkezinin güneydoğusundaki Tel Rifat kasabası, rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına açılıyor. Afrin'den kaçmayı planlayan teröristlerin TSK ve ÖSO güçleriyle karşılaşmadan bölgeden çıkabilmelerinin tek yolu, Tel Rifat üzerinden geçmeleri.
Teröristlerin olası kaçış yolunun kapatılması amacıyla ÖSO, Bordo Berelilerin de destek verdiği 500 kişilik bir güçle doğudaki Mare'den Tel Rifat'a doğru harekete geçti. TSK'nın harekâtın ilk gününde vurduğu Minnag Askeri Havaalanı da bu bölgede bulunuyor. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki PYD/YPG'lilere Minnag Havaalanı'nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO'nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK, Minnag Havaalanı'nı lojistik merkez olarak değerlendirebilir.
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