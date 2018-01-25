Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

Köydeki bir binada teröristlere ait fotoğraflar, örgüt flamaları, Öcalan'ın fotoğrafları olduğu görülüyor.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda (Afrin Operasyonu) PYD/YPG'li teröristlerin etrafı çevrilerek kent merkezine mi hapsedileceği yoksa bir geçiş yolu bırakılıp bölgeyi terk etmeye mi zorlanacakları merak konusu olmuştu.

Afrin'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Azez bölgesinde bulunan Türk komandoları, 'Komando Yemini' ile savaşa hazırlandı. Askeri birlikte ellerinde silahları ile komando yemini eden askerlerin yemini yeri göğü inletti. Morali yüksek olan Türk komandolar, kahramanca mücadele verdikleri Afrin harekatında destan yazmaya devam ediyor. Kara harekatında görev alan komandolar komando yeminlerinde "Kuzey Irak'ta, Azez'de, Suriye'de her zaman ve her yerde, hazır daima hazır" ifadelerini kullandı.

YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri imha edildi. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor.

Kilis'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu

Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

Türk savaş uçakları gece saatlerinde Reyhanlı'nın kuzeyindeki Cinderes, doğudaki Menbic ve Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da hava saldırıları düzenledi. Bombaların yağdığı Tel Abyad'daki PKK toplanma merkezinde çok sayıda terörist öldü.

ÇİNLİ TERÖRİST VAR!

Türk askeri YPG'ye destek veren birçok yabancıyla da mücadele ediyor. Örgütün içinde İngiliz, Amerikan, Alman hatta Çinli teröristler bile var. Nitekim İngiliz Times Gazetesi, PKK uzantısı YPG terör örgütünün içinde yer alan İngilizlerin, İngiltere hükümetini zora soktuğunu belirtti. Ayrıca yeni katılımlar olduğunu yazdı.

YENİ CEPHELER EKLENİYOR

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 5 gün geride kaldı. Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtına her geçen gün yeni cepheler ekleniyor. Kısa sürede ağır kayıplar veren PYD/YPG'nin militanlarını kaybetmeye başladığı, bazılarının saf değiştirmeye, bazılarının da Afrin bölgesinden kaçmaya hazırlandığı belirtiliyor.